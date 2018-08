Azarenka logró el pase a cuartos en San José tras cambio de rival en cuadro

San José (EE.UU.), 1 ago (EFE).- La bielorrusa Victoria Azarenka se clasificó hoy para los cuartos de final del torneo de tenis de San José, puntuable para el circuito femenino (WTA), después de que su rival inicial, la española Garbiñe Muguruza, causara baja por lesión y fuera sustituida en el cuadro por la rusa Anna Blinkova.



La tenista de Minsk, número 108 del mundo, se impuso en dos sets (6-1 y 6-0) en solo 54 minutos de juego, a la moscovita (101), con la que jamás se había enfrentado en el circuito.



La doble ganadora del Abierto de Australia (2012 y 2013) se medirá en la siguiente ronda con la estadounidense Danielle Collins, que se impuso a la bielorrusa Vera Lapko por 6-1, 3-6 y 6-1.



El otro duelo ya programado en cuartos de final será el que enfrente a la británica Johanna Konta con la belga Elise Mertens, cuarta cabeza de serie del cuadro, que eliminaron a sus rivales de hoy, las estadounidenses Sofia Kenin y Ashley Kratzer, respectivamente.



La noticia de la jornada fue, sin duda, la salida de competición de la española Garbiñe Muguruza, primera cabeza de serie del torneo, por problemas físicos.



"Llevo un par de días sintiendo dolor en el brazo derecho y me he dado cuenta de que no estoy lista para jugar el partido, así que espero poder recuperarme para los próximos torneos", afirmó la número 7 del mundo en un comunicado.



El de San José iba a ser el primer compromiso de Muguruza desde que perdió en la segunda ronda de su defensa del título en Wimbledon ante la belga Alison van Uytvanck.



La única española en competición, por tanto, es Georgina Garcia Pérez, que en el cuadro de dobles forma pareja con la australiana Priscilla Hon. Ambas se medirán en segunda ronda a las japonesas Miyu Kato y Makoto Ninomiya, que derrotaron hoy a la polaca Magdalena French y a la estadounidense Maria Sanchez.



El Mubadala Silicon Valley Classic, que se disputa en San José (California), está dotado con 799.000 dólares en premios, según la web oficial del circuito WTA.



- Individual femenino. Segunda ronda:



Johanna Konta (GBR) a Sofia Kenin (USA) por 6-1 y 6-4.



Danielle Collins (USA) a Vera Lapko (BLR) por 6-1, 3-6 y 6-1.



Elise Mertens (BEL, 4) a Ashley Kratzer (USA) por 6-2 y 6-0.



Victoria Azarenka (BLR) a Anna Blinkova (RUS) por 6-1 y 6-0.