Muguruza debutará en Montreal contra la letona Anastasija Sevastova

Redacción Deportes, 6 ago (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, séptima favorita, comenzará su andadura en el torneo Premier 5 WTA de Montreal (Canadá), en el que regresa a la competición tras unas molestias físicas, contra la letona Anastasija Sevastova, que este lunes superó en la primera ronda a la serbia Aleksandra Krunic por un rotundo 6-1 y 6-0 en sólo 57 minutos.



La ocho primeras cabeza de serie en Montreal, entre ellas Muguruza, están exentas de la primera ronda, y debutarán directamente en la fase de dieciseisavos de final.



Sevastova es la actual número 19 del ránking y atesora tres títulos individuales. Muguruza y la letona se han enfrentado en tres ocasiones con 2-1 a favor de la española. La última vez fue en los dieciseisavos de final del Abierto de Australia de 2017, con triunfo de Muguruza por 6-4 y 6-2.



Muguruza, número 7 del mundo, regresa a la competición en Montreal tras causar baja la semana pasada en el torneo de San José (California, EEUU), del que iba a ser la primera cabeza de serie, debido a unas molestias en el brazo derecho.



"Llevo un par de días sintiendo dolor en el brazo derecho y me he dado cuenta de que no estoy lista para jugar el partido, así que espero poder recuperarme para los próximos torneos", afirmó entonces Muguruza.



El de San José iba a ser el primer compromiso de Muguruza desde que perdió en la segunda ronda de su defensa del título en Wimbledon ante la belga Alison van Uytvanck.



El torneo de Montreal tiene como las primeras tres cabezas de serie a la rumana Simona Halep, la danesa Caroline Wozniacki y la estadounidense Sloane Stephens.