Muguruza también causa baja por lesión en Montreal

Madrid, 7 ago (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, número 7 del mundo, ha anunciado no jugará el torneo Premier 5 de Montreal (Canadá) por las mismas molestias en el brazo derecho que lo hicieron renunciar la semana pasada al de San José (Estados Unidos).

"Desafortunadamente, todavía me estoy recuperando de mi lesión en el brazo de la semana pasada. Hice todo lo que pude para intentar jugar aquí, pero desgraciadamente no estoy lista y necesito un poco más de tiempo. Lamento no poder jugar aquí y espero volver a Montreal en el futuro", explica Muguruza en una nota.

Garbiñe Muguruza tenía previsto reaparecer después de Wimbledon tras haberse retirado la semana pasada antes de San José.

La ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017 no ha jugado partido alguno desde que perdió ante la belga Alison Van Uytvanck en la segunda ronda de Wimbledon.

Iba a debutar directamente en segunda ronda contra la letona Anastasija Sevastova en Montreal, torneo del que era la séptima cabeza de serie.

Su plaza la ocupa la puertorriqueña, Monica Puig, actual campeona olímpica.