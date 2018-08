Pérez Sanz y Lescure jugarán la final del Open Ciudad de Pozoblanco.

El francés Mick Lescure y el burgalés David Pérez Sanz disputarán la final del Open Ciudad de Pozoblanco Covap-Memorial Fabián Dorado, torneo perteneciente al circuito mundial de la ITF, después derrotar en semifinales al barcelonés Oriol Roca y al castellonense Andrés Artuñedo en dos encuentros marcados por la igualdad.

El francés Mick Lescure dio la gran sorpresa del torneo al derrotar al gran favorito al triunfo, el catalán Oriol Roca, tras un partido en el que empezó a remolque, fue ganando confianza con los errores del rival conforme pasaban los juegos y acabó como un torbellino para hacerse con el duelo por 2-6, 6-3 y 6-0 en una hora y cuarenta minutos.

Nada hacía presagiar al término del primer set, que concluyó con un contundente 6-2 a favor del gran favorito, lo que iba a ocurrir después. Roca no había desplegado su mejor tenis, había tenido menos opciones de ruptura que su rival (4-6), había dejado dudas con su servicio, pero había resuelto con tranquilidad cualquier aprieto a que le sometía un Lescure que amagaba, pero no acababa de golpear. No obstante, los casi 40 minutos que había necesitado para resolver una aparente cómoda –por el resultado- primera manga daba a entender que no había tanta diferencia como parecía.

Y eso se puso de manifiesto nada más arrancar el segundo set. Ahí pudo estar la clave del partido. De los primeros diez puntos con saque de Roca, el catalán sólo pudo jugar uno con su primer servicio. Jugando con segundos era más vulnerable y Lescure aprovechó la situación para, en su novena bola de ´break´, romper por primera vez en todo el partido y consolidar a continuación para irse 3-0 al descanso. El partido se había igualado, Roca pareció descentrarse por momentos y, pese al intento de reacción que tuvo en el quinto juego, cuando contó con dos bolas de ruptura, esta vez no pudo resolver como lo había hecho en la primera manga. Lescure sí resolvió esta situación comprometida, se creció y llegó al tercer set lanzado.

Tanto que quebró con comodidad nada más empezar éste, algo que repetiría en los juegos tercero y quinto, mientras un cada vez más desesperado Roca intentaba equilibrar, primero, el set –tuvo dos bolas de ´break´ en el segundo juego que Lescure salvó- y luego, meterse en el partido –contó con un 0-30 en el cuarto- cuando éste se le había puesto cuesta arriba. No logró ni una cosa ni la otra y acabó cediendo la última manga con un duro 6-0.

Su rival en la final será el burgalés David Pérez Sanz, que se 'vengó' de Andrés Artuñedo de la derrota que éste le infligió aquí hace cinco años tras vencer en un igualado encuentro por 6-4 y 7-6(7). La segunda semifinal enfrentaba a dos jugadores que se conocen desde pequeños, que se han enfrentado en numerosas ocasiones –una de ellas en la final del Open pozoalbense de 2013- y que, incluso, ganaron juntos la pasada semana el Open Castilla y León en El Espinar. Además, habían demostrado hasta ahora una solvencia con su servicio a lo largo del torneo que auguraba un encuentro muy equilibrado. Sin embargo, ese equilibrio se rompió nada más comenzar. Artuñedo perdía por primera vez su saque en todo el torneo, un error que acabaría costándole el set, ya que pese la evidente igualdad existente en pista y a los bonitos intercambios desde el fondo que brindaron, el saque fue decisivo para ambos y tanto el propio Artuñedo como David Pérez Sanz sólo concedieron una bola de 'break' en el resto de la manga, que se adjudicó el burgalés por 6-4.

El inicio del segundo set pareció un calco del primero. Ruptura de David Pérez Sanz, consolidación y Artuñedo teniendo que remar a remolque de su rival. El duelo cobraba intensidad conforme pasaban los juegos hasta llegar al momento decisivo, que estuvo a punto de cambiarlo todo. Con 5-4 para Pérez Sanz y sacando para cerrar el partido, apareció el mejor Artuñedo para equilibrar el set a cinco juegos. A partir de ahí, el castellonense tomó la iniciativa, ganó su saque y apretó a su rival, al que tuvo contra las cuerdas. El levantino contó, incluso, con una bola de set que el castellanoleonés neutralizó para forzar el 'tie break'. En éste, Artuñedo ofreció lo mejor y lo peor. Dominó, pero también cometió errores no forzados que cercenaron su reacción. Su saque fue clave para salvar la primera bola de partido de su rival y para disponer de una nueva oportunidad de igualar el choque, pero David Pérez Sanz logró mantener su regularidad y aprovechó dos errores del levantino para cerrar el partido.