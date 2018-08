Grigor Dimitrov, primer jugador en diseñar su raqueta Wilson en línea

El búlgaro Grigor Dimitrov, actualmente quinto jugador del mundo, es el primer tenista profesional que ha diseñado su propia raqueta con las herramientas en línea que ha proporcionado la empresa Wilson.

Dimitrov, que esta semana disputa el Masters 1000 de Cincinnati y que tendrá como rival al ganador del partido entre el bosnio Damir Dzumhur y el alemán Mischa Zverev, ha hecho uso del Wilson Custom Racket Shop, una opción online que va a permitir a los profesionales configurar su propia arma de trabajo con las características que deseen.

La marca, una de las más utilizadas por los tenistas, creó una plataforma para recibir las opiniones de los deportistas, que demandaban "formas de reflejar su personalidad" en la pista.

Dimitrov, que estrenó la raqueta configurada a su gusto la semana pasada en el Masters 1000 de Toronto, destacó las posibilidades que ofrece esta iniciativa. "Siempre he soñado con diseñar mi propia raqueta. Es la primera vez que se hace algo así en el mundo del tenis y la gente se va a sorprender. Lo que más me gusta es que no tienes que comprometer el rendimiento para conseguir todas las ventajas de diseñar tu propia raqueta exactamente cómo quieres que sea", dijo en su momento.

Por su parte, Hans-Martin Reh, director general de Racquet Sports, declaró que la iniciativa es "una experiencia de personalización dinámica y totalmente nueva para que el jugador decida el aspecto y el tacto de su raqueta, de manera que su equipamiento refleje quiénes son en la cancha".

Con esta fórmula, los tenistas deciden la forma, el diseño, la personalización y los ajustes necesarios para intentar su rendimiento.