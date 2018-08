McEnroe dice que el US Open es el escenario ideal para ver a Nadal y Djokovic

Redacción deportes, 23 ago (EFE).- John McEnroe, cuatro veces ganador del Abierto de EE.UU. señaló este jueves sobre este torneo que comienza el próximo lunes en Nueva York que puede ser el escenario excepcional para comprobar el estado de forma de los dos últimos campeones de estos grandes, Rafael Nadal, ganador en Roland Garros, y Novak Djokovic, triunfador en Wimbledon.

En una teleconferencia organizada por Eurosport, cadena en la el torneo se verá íntegramente y en exclusiva, con más de 250 horas de cobertura en directo, McEnroe aseguró que el último grande de la temporada permitirá ver "a Rafa y Novak en gran forma".

"Y sobre todo con Novak volviendo a los mejores puestos de la clasificación, y con el recuerdo de ambos jugando uno de los mejores partidos en la historia de Wimbledon", dijo el zurdo neoyorquino al mencionar el duelo de semifinales este año en el All England Club, con victoria del serbio por 6-4 3-6 7-6 (9) 3-6 y 10-8, el partido más largo disputado en la pista central.

"También es una buena oportunidad para ver qué jóvenes son capaces de dar un paso adelante", dijo McEnroe, que forma parte del equipo de expertos y comentaristas internacionales de la cadena, junto con Boris Becker y Mats Wilander, y Alex Corretja, Conchita Martínez y Jordi Arrese entre los españoles.

"En este tipo de torneos, donde hay que ganar siete partidos, es donde hay que dar el máximo, por eso son los más duros, pero además hay otras circunstancias, hay que ver también el sorteo, por eso es siempre complicado saber quien pasará", añadió.

McEnroe aseguró que en el cuadro femenino, "hay más jugadoras con posibilidades de ganar este año", pero también dependerá "del estado de forma de Serena ("Williams). "Está muy abierto, pero me sorprendería que Serena no tuviera su oportunidad", incidió.

El comentarista de Eurosport dijo que lógicamente el torneo es muy especial para él. "Tengo muchos recuerdos, he crecido muy cerca, solo a 30 minutos de aquí, y lo he jugado muchas veces (16 en el cuadro principal), Flushing Meadows ha crecido mucho, tiene el estadio más grande del mundo, y es la mejor ciudad del mundo, con una gran energía que le hace diferente a otros grandes", comentó.

"También hay muchas distracciones, pero afortunadamente para mi yo estaba en mi casa, en mi apartamento, y me encontraba más tranquilo que los otros jugadores, y eso me hacía concentrarme más y reservar esa energía para la pista", dijo.

McEnroe recordó que de los cuatro títulos que logró se sentía especialmente orgulloso del tercero de ellos en 1980. "Tuve la suerte batir a Lendl, Connors y Borg, y lograr uno de mis mejores momentos en el Grand Slam", mencionó.

A pregunta de EFE, McEnroe señaló que los cuatro que conforman en Grand Slam son muy complicados de ganar. "Pero depende mucho de tus circunstancias y de tu forma de jugar. Físicamente, es muy duro jugar en Nueva York y en Australia. El Abierto de Francia también es muy duro para muchos jugadores, incluido yo", recordó John.

"Si no es tu superficie natural y si eres muy agresivo es más complicado, y sobre todo si no estás cómodo con la superficie", abundó sobre Roland Garros. "En hierba no se juega mucho, solo existe ese Slam en esa superficie y todo es diferente", dijo sobre Wimbledon, "para mi, personalmente siempre ha sido París", terminó McEnroe al referirse al segundo 'major' de la temporada del que fue finalista en 1984 ante Ivan Lendl.