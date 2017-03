Víctor se lo tiene que ganar

Sorprendía López Catalán afirmando que Víctor seguirá la temporada próxima porque tiene contrato hasta 2018. Se entienden sus palabras como un respaldo necesario a un entrenador al que los resultados están dando la espalda. Decir algo diferente a eso sería desacreditarlo ante el vestuario, y no hay nada peor que un entrenador en una posición débil con respecto a sus jugadores.

Pero Víctor es consciente de que tiene once partidos para ganarse de verdad su continuidad en la entidad. Su propia experiencia se lo dice. En enero del año pasado iba a ampliar su vinculación con el Deportivo por tres temporadas. Unos meses después firmó para la siguiente y en junio decía adiós para acabar poco después en Olympiacos.

Los banquillos en el fútbol de hoy no aguantan proyectos a largo plazo. Ya no hay Fergusons ni Wengers. Prima el día a día y lo mostrado por Víctor hasta la fecha no invita a su continuidad. 17 puntos en 16 partidos no son suficientes para un equipo de la dimensión del Betis. Es cierto que ha sido penalizado en encuentros en los que fue superior y también por los colegiados, como también lo es que el equipo sigue sin regularidad, que no juega bien dos partidos seguidos o incluso dos tiempos de un mismo choque. Hace falta que el Betis que jugó de tú a tú contra Barça y Madrid o el de la primera parte del derbi aparezca en los próximos partidos, empezando por el de Osasuna. Si ese Betis se dibuja con asiduidad de aquí al final del curso, Víctor se habrá ganado seguir incluso sin cumplir el objetivo. Es en el césped donde tiene que ganárselo y no en lo que tiene firmado.