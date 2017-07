Empieza lo bueno

Pese al fichaje del timón nervionense (Banega) sigue apreciándose cierto nerviosismo entre los sevillistas al ver que, una vez alcanzado el mes de julio, otros clubes incrementan sus nóminas mientras en Nervión se cierra antes la composición de la secretaría técnica que la del primer equipo.

Sin embargo, sólo hay que mirar a los equipos de arriba para ver que esto no ha hecho nada más que empezar. De los clubes de Champions, el Barça se estrenó ayer al repescar a Deulofeu, porque debía hacerlo antes de una fecha, el Madrid aún no lo ha hecho y el Atlético no puede.

De los que juegan Europa League, el Athletic no se ha estrenado, la Real ha incorporado a Diego Llorente y sólo el Villarreal, con dos incorporaciones, ha cerrado su plantilla. Lo bueno empieza hoy y ahí el Sevilla tiene mucho avanzado.