La decisión de Ceballos

Ceballos ha tomado la decisión de salir. Es tan legítima como cualquier otra, al igual que hace dos años decidió continuar cuando podría haberse marchado libre. En un fútbol de mercado los jugadores van y vienen, así que más que en el qué o el cómo me detendré en el dónde.

En cuanto al cuándo, su final de temporada y el Europeo sub 21 dan muestra se que está más que preparado. No necesita el rodaje que precisó Asensio, por ejemplo, porque lo ha tenido en el Betis. Elegir entre Barcelona y Madrid es como hacerlo entre papá y mamá. Son los dos clubes que han dominado la Champions en el último lustro y los que están llamados a seguir haciéndolo -para esta temporada incluyo en el cuarteto de favoritos a Juventus y Chelsea- los próximos años.

Pero a día de hoy el Real está un paso por delante. Ha construido un equipo de presente y tiene dentro de su plantilla también el futuro, un plan en el que entra de lleno Ceballos, que presenta más parecido con Modric que con Iniesta. En su entrevista con ED, Gaby Calderón nos contaba que lo que vio en Ceballos, además de su incuestionable calidad, es su espíritu de lucha, y en eso en el Bernabéu siempre es un punto a su favor. El Madrid está en la cima y le hará hueco con la salida de James. No tendrá el papel protagonista que sí le podría esperar en Can Barça, pero no tiene por qué ser negativo. Que se lo pregunten a André Gomes.

El Barcelona le estaba asegurando un rol importante desde el primer día y jugar al servicio del mejor tridente mundial. Sin embargo, no puedo dejar de apreciar cierta decadencia -da cierto pudor esta afirmación con el considerado jugador más decisivo de la historia de por medio- en un club que en lo que va de verano ha fracasado en sus opciones A para reforzarse. La apuesta por el Camp Nou es más atrevida y podría dar más réditos pues desde el primer día aspira ser parte principal de un equipo con hambre de recuperar el trono perdido. Ha quedado dicho que eso puede ser arma de doble filo.

El culebrón Ceballos se acerca a su fin. Pronto sabremos su decisión de boca del protagonista. Para saber si ha acertado habrá que esperar un poco más.