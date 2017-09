No hay suerte en un triunfo con peros

Hay voces que siempre, o casi siempre, achacan a la suerte, a la fortuna las victorias y triunfos sevillistas y ni mucho menos eso es una realidad, puesto que el Sevilla ganó ayer en Montilivi al Girona por méritos propios. El penalti fallado por Álex Granell hizo justicia a un error clamoroso del colegiado De Burgos Bengoechea, el cual se inventó una pena máxima en un despeje de Franco Vázquez.

Bien es cierto que no fue el mejor encuentro de los nervionenses, que aún no convencen por su juego en este inicio de temporada, pero hay atisbos que llaman al optimismo. Tras un primer acto muy igualado, la escuadra de Eduardo Berizzo salió mejor después del descanso. Dominó, mandó y fruto de ello llegó el tanto del triunfo. Ahí, no jugó el azar sino el buen hacer de un conjunto que tiene gen ganador y que sabe adaptarse a las circunstancias de cada duelo. Eso no es suerte, es saber competir.