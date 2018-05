Chang Woe-Ryong, el Bordalás coreano

Buenas a todos. Otra vez estoy de nuevo por aquí, después de unas semanas de ausencia en la que hemos vivido un cambio de entrenador en nuestro equipo, el Henan Jianye; algo que me recuerda mucho al sufrido el año pasado en las filas del Getafe CF.

10.750 kilometros de distancia existen entre Alicante (España) y Goheung, Jeonnam (Sur de Corea). Pues bien, parece ser que en estas ciudades nacieron dos hombres con el mismo gen y modelo de entrenador, Pepe Bordalás y Chang Woe-Ryong. Estas dos personas han sido los entrenadores más parecidos que he tenido en mi carrera; de hecho, me sorprende que, pese a la lejanía que existe entre las ciudades, la diferencia cultural y que no se conozcan, sean tan iguales en todo: charlas, forma de entrenar, formas de gesticular? ¡Incluso ambos llevan unas gafas parecidas!

La temporada pasada, en el Getafe, teníamos un objetivo muy claro, el ascenso a Primera división. Después de un inicio paupérrimo con unos números nefastos que nos hacían estar en la penúltima posición de la tabla en la jornada siete, la dirección deportiva y presidente decidieron firmar a Pepe Bordalás para conseguir el objetivo. Recuerdo cada una de las palabras de su primera charla en el vestuario. Varias de ellas, clave para, a la postre, conseguir el objetivo: "Si queremos estar arriba, la diferencia de goles a favor y en contra tiene que ser positiva. Por tanto, desde este primer partido, a empezar a mantener la portería a cero y más adelante nos preocuparemos de meter goles". "Aquí vamos a pasar mucho tiempo juntos, mas que con nuestras familias. Por tanto, ustedes sois mi familia y todos tenemos que ser una familia. Si no es así, es imposible conseguir nada". Éstas fueron algunas de las frases que se pueden contar, unido a un vídeo de todos nuestros goles recibidos en lo que llevábamos de temporada para, así, analizar los errores y muchas charlas individuales con cada uno de los jugadores que él consideraba clave para empezar a levantar ese vestuario. Ya sabéis cómo acabó la campaña más tarde, con un ascenso y una remontada histórica, sumándole, luego, una grandísima temporada este año en Primera división.

Pues bien, como ya habéis podido ver, nuestro inicio en la Superliga China no ha sido el que todos deseábamos. Después de siete partidos, nos encontrábamos con cuatro puntos en la penúltima posición de la tabla, por lo que la dirección deportiva decidió cambiar de entrenador para firmar a uno nuevo, Chang Woe-Ryong.

El míster coreano, en la primera charla ante el grupo, dijo las mismas palabras que Bordalás un año antes en el vestuario del Getafe (por supuesto, en coreano). Nos puso un vídeo de todos los goles recibidos en estas siete jornadas y mantuvo charlas individuales con varios jugadores. Él, como Pepe, tiene la misma costumbre al empezar cada entreno, que es la de saludar uno por uno a cada jugador de su plantilla, estrechándole la mano. Ambos dirigen sus entrenamientos igual, delegando la realización del ejercicio en su preparador físico para ellos supervisar todo en cada momento y que no se les escape ningún detalle. Pepe lo delega en Javier Vidal (su fiel escudero) y Chang en Fuca, un preparador físico brasileño que lleva 15 años trabajando con él. Estos dos preparadores físicos son, para ellos, algo más; son sus personas de confianza, las que los supervisan todo: grasas y peso de los futbolistas, estado del jugador, lesiones, estado del césped, vídeo de los equipos rivales... Todo lo que os podáis imaginar. Y por ello, ambos son claves en sus éxitos como entrenador.

La andadura de Cheng en el Henan ha empezado con tan buen pie como la de Pepe en Getafe, seis puntos de nueve posibles, manteniendo dos veces la portería a cero y consiguiendo en tres partidos más puntos que su homólogo en siete, al igual que haría Pepe en Getafe el año pasado. Realmente lo que estoy viviendo en estas ultimas semanas en China es un 'déjà vu' para mí. Cada cosa que pasa en el vestuario, en charlas, en entrenos... Me da la sensación de haberlo vivido ya antes. Muchas veces me pregunto cómo puede haber tanta similitud entre los dos entrenadores. Es que hasta ambos llevan pulseras religiosas en sus muñecas, ya que son personas muy creyentes. Son tan parecidos que ya el segundo día le apode el 'Bordalás Coreano'. La verdad es que con Pepe, gracias a su trabajo y a la confianza depositada en mí, creo que he mostrado mi mejor nivel en LaLiga; ha sido con el entrenador que más he crecido, sin lugar a dudas. Y por ello le estaré agradecido eternamente. Ahora, Chang Woe-Ryong, me ha colocado en una nueva posición, que es la de mediocentro defensivo. Ha depositado, igualmente, mucha confianza en mí. ¿Mira que si me convierte el 'Bordalas Coreano', con su trabajo y confianza, en un gran mediocentro en la Superliga China?

Pues eso, 10.750 km de distancia hay entre las ciudades donde nacieron Pepe Bordalás y Chang Woe-Ryong y un tipo de Lebrija ha conocido a los dos en menos de dos años... Tiene narices la cosa, el mundo es un pañuelo.