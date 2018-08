Sarabia: la decisión

La decisión de Antoine Griezmann´ tal vez haya sido el vídeo más visto este verano o, al menos, del que más se ha hablado. En él se retransmitía ´en directo´ cómo un futbolista puntero valoraba todas las opciones que tenía a la hora de decidir su futuro, asumías las presiones y, finalmente, tomaba su decisión. El dilema al que se enfrentaba era mayúsculo. Los dos clubes que pugnaban por él (Barça y Atlético) eran proyectos ganadores y le daban un sueldo que le situaba entre los mejores pagados del mundo, pero había una pequeña diferencia: el protagonismo que iba a tener en uno y otro. En uno era el líder y, en el otro, un actor secundario. Esa premisa decantó la balanza a favor de su actual club.

Una decisión similar se le ha presentado a Sarabia este verano y que tiene en ascuas al Sevilla. El madrileño, tras dos años de crecimiento continuo, con una cláusula muy baja para lo que hoy se paga y con cada vez más protagonismo en un equipo del que ya han salido Nzonzi, Lenglet o Correa, se ha convertido en una de las piezas más deseadas del mercado. La Real ´levantó la liebre´ con una gran oferta, ahora parece ser el Valencia el que le tira los tejos si no se concreta alguna de las otras opciones que tiene y tal vez no sea la única oferta que haya sobre la mesa, aunque una vez cerrados los mercados británico e italiano parece difícil que otro club español o de una liga menor pueda darle lo que él merece.

El Sevilla quiere renovarlo a toda costa, pero se ha encontrado con que él tiene a día de hoy la sartén por el mango a la hora de negociar. ´La decisión´ es de Sarabia. Y las variables que puede barajar son las mismas que en su día analizó Griezmann antes de decidir quedarse en el Atlético: sueldo, protagonismo y un proyecto europeo para éste y los próximos años. Y ahí, aunque no sé qué tendrá Sarabia en su cabeza, sólo veo un ganador.

Dudo mucho que un club puntero que no sea de la Premier pueda darle el protagonismo que tiene en el Sevilla, además de un proyecto para estar en Europa y que le pague lo que se ha ganado. Clubes como la Real Sociedad pueden darle dos de estas opciones (dinero y protagonismo), pero no un proyecto ganador ni asegurarle una competición continental; otros como el Valencia pueden darle otras dos (proyecto y dinero), pero no el protagonismo, pues allí será uno más, si no un recurso secundario, entre los Gameiro, Batshuayi, Parejo, Cheryshev, Wass, ¿Guedes?? Si ése es el dilema que hoy tiene Sarabia, sólo hace falta que acerque un poco más sus pretensiones económicas a lo que el Sevilla puede pagar y aquí lo tendrá todo.