Más diestro que siniestro

Desde el primer momento, el Sevilla FC, consciente de que el Villarreal es un equipo al que le gusta tener el control de la pelota, dejó que los de Javier Calleja tuvieran el cuero, pero no el domino del encuentro. Con un once definido para LaLiga (Vaclik, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Navas, Banega, Roque Mesa, Escudero, Sarabia, Franco Vázquez y Ben Yedder), Pablo Machín mantuvo su reconocible estilo, con un 1-3-4-3 para esperar las intentonas de los amarillos, que empezaron a sufrir cuando Jesús Navas se animó a subir la banda. Muy perdido Alfonso Pedraza con las acometidas del palaciego, quien escenificó a la perfección lo que pide el entrenador soriano.

Falló el acompañamiento por la izquierda



Echó de menos el cuadro blanquirrojo la misma intensidad por el carril izquierdo, con un Escudero que estuvo serio atrás pero que no mostró tanto en ataque como hiciera en Vallecas. De este modo, el juego se volcó por la banda derecha. Balones en largo de los defensores y de Banega buscando al ´16´, que siempre la hizo, encontrando arriba a Sarabia y André Silva. El luso se las ingenió él mismo, con habilidosos movimientos de espalda a portería, armando con facilidad la pierna para tentar la meta de Asenjo. Sin embargo, en esta ocasión no se consiguió gol, a pesar de buscarlo mediante la estrategia, muy trabajada por el ex del Girona, y sobre todo en los momentos finales. Con todo sobre el campo (entró Ben Yedder en la mediapunta), el franco-tunecino la envió a la madera.