Los homenajes, en 'vida'

Se merece la despedida que le dé la Real gana. Real, con mayúsculas. Como el Real Betis Balompié. Un club que ahora sonríe y saca la cabeza en busca de retos más ambiciosos, en gran parte, gracias a él. Han sido siete años largos llevando a sus espaldas una responsabilidad nunca suficientemente valorada ni pagada. Su carrera despuntó aquí, es cierto, pero el cariño de la afición y el reconocimiento de todos no es suficiente.

Los contratos están para cumplirlos, qué duda cabe, aunque no se puede sacar la lupa y ser escrupuloso sólo cuando le interesa a uno. Sus asesores son leoninos, acostumbrados últimamente a cualquier jugarreta para sacar una tajada mayor. Es el 'business'. No se trata de una cuestión personal. Pero él no tiene la culpa. No toda, por lo menos. Y, por encima de cualquier valoración, sus argumentos son incontestables.

Llevar 48 goles y 34 asistencias es una burrada. Un golpe en la mesa descomunal a la hora de afrontar cualquier negociación. El club, como también es lógico, impuso las cláusulas que la edad -116 de sus dianas llegaron a partir de la treintena, otra barbaridad- y el presupuesto le permitían, pero insisto: si alguien merece flexibilidad, ése es Rubén Castro Martín. Los homenajes a una leyenda de su calibre, mejor en vida (deportiva).