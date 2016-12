Javier García, una "pasión" por el deporte

Anaitasuna, BM Alcobendas, Club Arkote, Casa Sampedro, las federaciones nacionales de balonmano y hockey... Todas ellas tienen algo en común, cuentan con el patrocinio del mayor mecenas del deporte español: Helvetia Seguros. La aseguradora, que tiene su sede social nacional en Sevilla y que da nombre a uno de nuestros dos principales clubes de rugby, se ha convertido en un ejemplo, con una política de patrocinio basada en la confianza y en los proyectos a largo plazo, para el resto de entidades vinculadas al deporte. Javier García, director de Marketing y Responsabilidad Corporativa y Dircom de la entidad, nos transmite esa "pasión" que les ha llevado a ser lo que hoy son.

- Helvetia es una compañía que apuesta mucho por el deporte, ¿cómo nace esa vocación?

- Nace de la propia esencia de nuestro grupo. El deporte en general tiene unos valores muy cercanos a los nuestros como empresa. El valor del sacrificio, del esfuerzo, de la superación, de trabajar el día a día... Siempre digo que el mundo del seguro es una actividad propia de fondistas. Es un trabajo muy duro y en el que no se consigue el éxito en un día, es un trabajo constante de cuidar al cliente, de estar pendiente de él, de atenderle cuando le ocurre cualquier cosa y eso es el deporte: el día a día, el trabajo continuo, el no relajarse, no despistarse, el estar concentrado, etc. El deporte nos es muy cercano por estas razones.

- Es por eso por lo que firman proyectos por un plazo prolongado de tiempo, esa estabilidad que aportáis a un equipo o a una institución.

Sin duda, está muy ligado a lo que comentaba anteriormente. Siempre digo que estar patrocinando a un club o a una Federación para un ratito no tiene ningún valor ni para el patrocinador ni para el patrocinado. Para este último, cambiar cada año de espónsor o cada dos años supone una percepción de inestabilidad, de improvisación€ Y desde el punto de vista del patrocinador la rentabilidad en términos de retorno de marca, de conocimiento, empieza a vislumbrarse cuando llevas tres o cuatro años con un patrocinio. Nosotros apostamos por patrocinios a medio o largo plazo. Nuestra propuesta es alargar el tiempo, dar una estabilidad, dar la visión al público de que hay una relación estable, duradera, sólida, como en un matrimonio.

- Debe ser muy bonito ver crecer determinados proyectos en los que se sienten parte importante.

- Es tremendamente gratificante. Cómo va creciendo la marca también y cómo va creciendo en el entorno donde se desenvuelve ese equipo. Es un crecimiento no sólo en lo deportivo sino en lo social y como empresa. En los últimos años estamos poniendo mucho el acento en que no sólo haya un retorno de la marca, que eso es obvio, sino que también haya un retorno del negocio. Y, para eso, el largo plazo ayuda mucho. Hay casos que me emocionan cuando los veo. Equipos que están jugando ahora competiciones europeas y que hace seis o siete años estaban en Segunda de un deporte nacional.

- Le gusta estar con ellos, viajar con ellos€ ¿es el mejor modo de sentirlos?

- Eso me entusiasma. Hay una relación muy cercana. La longevidad en los patrocinios también te permite eso, establecer relaciones personales con los directivos y con los responsables de esas instituciones. En el corto plazo no sería posible conocerse, ni discutir, ni tener encuentros y desencuentros. Me encanta acompañarlos, disfrutar con sus triunfos cuando ganan, animarlos cuando pierden, estar siempre muy cerca de ellos. Merecen el respeto por su trabajo, primero como personas y segundo como profesionales y deportistas. Y tercero porque llevan nuestra marca grabada a fuego. La mayoría respetan mucho la apuesta de Helvetia Seguros por el deporte, especialmente por deportes que a veces no salen tanto en las televisiones y en los medios de comunicación.

- ¿Qué porcentaje hay en Helvetia de patrocinio al deporte y de patrocinio a otras actividades culturales o de otro tipo?

- No lo tengo con exactitud, pero de forma orientativa el deportivo puede estar en el 80% del total. Es una apuesta por el deporte muy potente e importante. Pero más allá del volumen está la implicación, no sólo mía sino de todo mi equipo, muy disponible y con una actitud abierta a apoyar en todo momento, tanto presencialmente, como en las redes sociales€ también nuestro director general, José María Paagman, que es un entusiasta del deporte y si él no apoyase, nada de esto sería posible.

- Llama la atención que lo hagan con deportes minoritarios y que tienen menos visibilidad a nivel nacional como puede ser el balonmano, las traineras, los bolos€ ¿Qué razón hay, aparte de esta cercanía, para apostar por ellos?

- En primer lugar, presupuestaria. Yo puedo activar mucho más y mejor el retorno de un patrocinio, tanto en términos de marca como de negocio, en un deporte minoritario que si me dirijo a otro tipo de iniciativas.

La segunda razón es que prefiero dedicar ese 80% del presupuesto a estos deportes porque tienen un trabajo de base importantísimo y nosotros ligamos esto a nuestra estrategia de responsabilidad corporativa. Jamás patrocinaría a un club o a una institución que no trabajara con gente de la base... En esos deportes se da más que en otros que están superprofesionalizados.

Y la tercera es la cercanía del negocio en ciudades que no tienen deportes estelares por su población o disponibilidad de apoyos, etc. Y ahí esos deportes lucen mucho más. El ejemplo del balonmano es muy claro. Salvo alguna excepción los grandes equipos están en poblaciones de tamaño mediano, el hockey es similar, también algunos deportes regionales que apoyamos€ y eso tiene un doble efecto porque eso nos hace posicionarnos mucho mejor como marca en esas poblaciones que, además, muchas veces tienen una zona de influencia importante. Y hay mucha más cercanía y afinidad en esa población pequeña o mediana que a lo mejor en una gran capital donde se diluye el esfuerzo presupuestario. El efecto es multiplicador cuando ven que su compañía está apostando por una comarca que a lo mejor no tiene al Madrid, al Barça... para seguirlo. Nuestras encuestas internas avalan esa trayectoria.

- Hablando de casos concretos, la gran apuesta actual es el balonmano, con dos clubes de primer nivel y la federación, ¿por algún motivo?

- Las tres razones que he dicho encajan perfectamente en el balonmano. Pero si hablamos del origen, la antigua Previsión Española, una de las compañías que Helvetia incorporó, era aseguradora de la Federación Española, pero no había ningún compromiso de patrocinio. Entonces inicié las negociaciones para patrocinar a las selecciones y desde entonces, figura en las camisetas de todas ellas nuestra marca.

Casi a la vez surge una oportunidad de patrocinar al Anaitasuna, que no tenía espónsor principal y acababa de subir de Primera Nacional a Plata. Necesitaban un apoyo importante para no tener que renunciar a ese ascenso. Nos lo plantearon, fueron muy sensatos en las peticiones, las analicé y nos entendimos en seguida. Aquello fue creciendo hasta lo que hoy es, un club que queda entre los cuatro o cinco primeros de la ASOBAL.

Unos años más tarde, en 2012, nos viene a buscar Balonmano Alcobendas a través de Juan de Dios Román, y nos ofrecen un equipo femenino. Acababan de ascender justo antes de División de Honor. Y ese es el nacimiento del Helvetia BM Alcobendas, con el que estamos encantados y que tiene una escuela de base magnífica también. El último patrocinio dentro de la Federación es el comité de árbitros. Y eso ha nacido de la buena relación que hay con la Federación y con su presidente.

- Éste sirve para el que se ha firmado con la Federación de Hockey.

- Es el mismo modelo aunque son federaciones muy diferentes. El hockey es más localizado y está en menos poblaciones que el balonmano, pero también se juega mucho en España y llega a un grupo de público diferente. Y nosotros queremos llegar con nuestra marca a todos los estamentos sociales, queremos que la conozca todo el mundo. Lógicamente, tiene menos repercusión, pero es que el balonmano es una de las federaciones con más practicantes de España.

- Curiosamente han estado asociados a los éxitos: han vivido la época gloriosa del balonmano, con el baloncesto estuvieron en su único Mundial€

- Se lo recuerdo en tono de broma€ Mientras Helvetia no patrocine no se van a ganar títulos. Más allá de la broma sí que hemos disfrutado con España, con la que hemos ganado un Mundial histórico en nuestro país, con las ´Guerreras´ se han ganado distintas medallas, el hockey ha vivido épocas gloriosas y ya han ganado medallas con nosotros de patrocinadores, en las dos etapas que hemos estado con ellos. Ahora hemos retomado la relación con mucha ilusión. Nuestra idea es llegar a los clubes, porque aquí sí hay una ligazón más importante de estos con la Federación, para que Helvetia esté más presente en ese deporte.

- Bolos cántabros, traineras€ también hay una apuesta importante por deportes con gran arraigo regional.

- Ya expliqué antes por qué buscamos, o nos vienen a buscar, determinados deportes en determinados sitios. Aunque puede parecer algo exótico visto desde Sevilla, el bolo palma es el deporte autóctono en Cantabria y, aunque aquí no se ve, es impresionante el seguimiento que tiene en la región. Allí apoyamos a Casa Sampedro y también patrocinamos retransmisiones y algunos torneos concretos. Eso hace que estemos pegados a Cantabria desde hace muchos años. Y que la gente de allí sepa que Helvetia Seguros apuesta por su deporte.

El apoyo a las traineras de Plentzia surge porque un agente que empezó a trabajar con nosotros tenía una gran afinidad con el Club Arkote de remo, que este año ha ascendido en la Liga de Traineras. Antes de eso poca gente conocía en esa zona a Helvetia y ahora nos conoce todo el mundo. Y no sólo ahí sino en gran parte de Vizcaya. Hay regatas que reúnen a 100.000 personas y ahí estamos.

- En la globalidad de España, ¿cuál es el mapa de patrocinio de Helvetia?

- Hay patrocinios nacionales con las federaciones de balonmano y hockey. Con la de baloncesto estuvimos muchos años en una etapa muy gratificante para la compañía.

Como clubes que compiten a nivel nacional e internacional tenemos a Helvetia Anaitasuna y a Helvetia BM Alcobendas.

También estamos en un deporte más cercano a Sevilla y un club, que es el Helvetia Rugby, que este año nos está dando quebraderos de cabeza deportivos, pero no la institución, con la que tenemos una relación extraordinaria. Hay material, esfuerzo y personas y los resultados vendrán. Helvetia es más local que los antes mencionados, pero juega fuera de Andalucía. Y en Sevilla este deporte tiene una raigambre importante y mucha gente lo sigue con fidelidad e interés.

Tenemos el Xerez Deportivo desde hace unos años, que lo hemos visto crecer desde el pozo. Con ellos partimos de cero y van para arriba. Pero más allá de los resultados, que son el final de la película, lo más importante para llegar es todo lo que viene antes. Y eso es lo que le interesa a Helvetia, el día a día.

- ¿Puede aportar más la victoria que la derrota en el retorno de la marca?

- No nos podemos engañar, un titular negativo al final es Helvetia. Y los malos resultados influyen en el retorno de la marca. Pero incluso eso es un valor que aportamos al deporte. Podría decir otros nombres de otras empresas que han tenido un problema grave o no tanto y han salido corriendo de un patrocinio. Nosotros hasta ahora no. Incluso nos hemos comprometido a un ciclo y hemos dicho que mientras se siga trabajando de una manera pueden contar con el apoyo de la compañía. Son muy bonitos los titulares favorables, pero a veces hay que tragarse cosas amargas y aguantar.

- Y los clubes, ¿aprecian el hecho de encontrar un apoyo duradero y cercano del patrocinador?

- Fundamentalmente te transmiten que no lo han tenido a veces en etapas anteriores y valoran mucho esta actitud de apoyo constante e involucración del patrocinador. Hay patrocinadores que firman un cheque y hasta el próximo año. Para eso es mejor invertirlo en otra cosa. Al menos por nuestra experiencia.

- Apasionante, vibrante, pasión€ ¿Cuando pensáis en esos lemas de Helvetia, que encajan mucho en el deporte, hay alguno que le haya dejado marcado?

Pasión lo elegimos en España para la campaña de imagen actual y casa totalmente con el deporte. Un deporte que se vive sin pasión y sin entusiasmo lo que acaba habiendo son malos resultados y un final triste. Los máximos dirigentes son los que tienen que poner pasión en esto. Eso es otra condición que me gusta palpar. Hay dirigentes que lo ven más como negocio, como distracción€. Si yo echo en falta esa pasión no entramos ahí.