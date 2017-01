Antonio Fernández: "El deporte es una escuela de valores"

Hay violencia en el deporte porque la violencia está en la sociedad; "es parte de la sociedad que tenemos. Y en cada época, el deporte adquiere las características de la sociedad". Esa es la conclusión a la que llega el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, quien quiere utilizar el potencial que tiene el deporte -"En nuestra sociedad no hay algo que pueda juntar a tantas personas y que tenga tanta fuerza como el deporte", señala- para cambiar y erradicar los malos hábitos de la propia sociedad.

Y por ello quiere incidir principalmente en el deporte de base, donde se está formando el futuro de nuestra sociedad. "En el deporte profesional hay incidentes, pero también muchas iniciativas y proyectos que parten de los agentes del fútbol para erradicarlos, de ahí que me preocupe más trabajar con niños y niñas", asegura Fernández, quien considera que algunos de esos malos hábitos con los que se quiere acabar (insultos a árbitros, jugadores, etc) están normalizados y mucha gente no los ve raros. Y los niños, que aprenden por imitación, los normalizaran a su vez si siguen el ejemplo de sus padres. De ahí que quiera cambiarlo desde la base y con el fútbol o cualquier otro deporte como instrumento: "El deporte es una escuela de valores, educa y debe ir asociado a herramientas para educar".