La cara buena: el rugby

"Yo voy a ser el contrapunto positivo", advertía en su disertación Alhambra Nievas, una granadina que ha tenido el honor de ser la primera mujer en ser elegida mejor árbitro del mundo de rugby. "Es posible el deporte sin violencia.

Cada deporte tiene una masa social y ésa es la que tiene que luchar para que no haya violencia. Siempre justificamos que porque un deporte sea de masas tiene que ser violento y el rugby demuestra que no tiene por qué ser así", destacaba.

Y ofrecía ejemplos claros, que se ven en un estado, Reino Unido, que en fútbol ha sido sinónimo de violencia y precursor del 'hooliganismo'. Allí, los problemas entre aficionados de rugby son inexistentes, ven los partidos juntos e incluso se permite alcohol en los estadios sin que surjan problemas. Aparte del conocido como tercer tiempo entre jugadores. Es, según concibe, una masa social que ha sabido entender el deporte sin violencia.

"Ni tampoco hay discriminación. Ahí convivimos chicos y chicas y no hay problema. Yo me siento respetada como árbitro y no como mujer-árbitro. Hay que eliminar esa coletilla. Hablemos de trabajo, de capacidades, de rendimiento? Hablemos de personas. En ese momento nos respetaremos como iguales", señala alguien que ha superado todas las barreras.