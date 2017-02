Paula Berodia: "Llego mejor que el año pasado"

Paula González Berodia, ganadora del último Zúrich Maratón de Sevilla, aterriza en la capital hispalense "mejor que nunca".

- Ha tenido problemas físicos durante las últimas semanas, ¿cómo afronta el Maratón de Sevilla?

- Bien, en un estado de forma excepcional. Es cierto que hace dos semanas no pude acudir al Campeonato de España de media maratón en Granollers por una lesión en el bíceps femoral. No podía correr. Ahora, llevo unos días entrenando con normalidad; estoy mejor que nunca.

- El año pasado se estrenó en la distancia con triunfo, ¿lo esperaba?

- Para nada, la idea era conseguir la mínima para los Juegos Olímpicos de Río y estar entre las primeras clasificadas. Jamás pensé en disputar la victoria, pero me encontré con ella. Rebasé a la keniata en el kilómetro 40 y me llevé una grata sorpresa.

- ¿Más ambicioso su objetivo para esta edición?

- Sí. El año pasado, al debutar, iba con pies de plomo y, además, no era el momento de arriesgar; tenía las miras en los Juegos. Este año voy a salir a por todas, mi objetivo es romper la barrera de las dos horas y media. Llego mejor que en el curso anterior, no me voy a dejar nada dentro.

- ¿Cuál es la clave del Maratón de Sevilla?

- Hay que tener en cuenta que, a pesar de ser una carrera llana, es una distancia muy larga. En 42 km pueden pasar muchas cosas. Hay que salir con la cabeza fría, reservar fuerzas en la primera parte para tener un buen segundo tramo. La idea es hacer la media en una hora, catorce minutos y veinte segundos.

- ¿Está de moda el ´running´?

- Sí, está de moda. Sobre todo porque los corredores saltan rápido hacia la distancia de la maratón. Los 14.000 ´runners´ del domingo son unos valientes.

- ¿Qué dificultades tienen los atletas de alto nivel?

- Ningún atleta lo hace de manera profesional, sólo lo es en el tiempo que le dedicamos al atletismo. No podemos vivir de ello. Hace unos años se ganaba un dinero que hoy día es impensable. A los deportes se les da relevancia en función del público. Por ejemplo, el fútbol llena estadios, ¿se llenará La Cartuja el próximo domingo? Da mucha rabia.

- En este sentido, ¿se es injusto con el atletismo español?

- Se es super injusto. Normalmente las críticas llegan de gente poco entendida que no conoce el esfuerzo que conlleva el atletismo. En mi caso, en muchas ocasiones alcanzo el pico de forma dos meses antes de una gran competición para lograr la mínima. Así, no llegas en plenitud y no salen los resultados.