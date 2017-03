España cierra el Mundial de ciclismo en pista con dos medallas de plata.

La selección española finalizó su participación en el Mundial de ciclismo adaptado en pista de Los Ángeles (Estados Unidos) con dos medallas de plata para el equipo mixto de velocidad y otra de Eduardo Santas en el scratch C1-C3,

El equipo formado por Amador Granados, Pablo Jaramillo y Eduardo Santas logró la medalla de plata y solo fue superado en meta por Estados Unidos, que se alzó con el oro.

"Marcamos el segundo mejor tiempo, pero lejos del registro de los estadounidenses, aunque superando claramente a Rusia, otro de nuestros rivales directos por las medallas. En la final se cumplieron los pronósticos y los americanos se hicieron con el oro mejorando incluso el tiempo de la mañana y nosotros hicimos un gran resultado con ese subcampeonato", dijo el seleccionador Félix García Casas.

En la modalidad de scratch C1-C3 Eduardo Santas se colgó la medalla de plata por detrás del americano Joseph Berenhy, que hizo gala de su condición de favorito para ganar y conquistar el oro. En esa carrera también estuvo otro español, Maurice Eckard.

"Estoy muy contento porque he terminado con un día excepcional. Mi objetivo era vestirme de blanco, he estado cerca en el scratch, pero tengo que estar muy contento con el campeonato que me ha salido", manifestó Santas, en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Ciclismo.

También en scratch, pero en categoría C4-C5, participaron César Neira y Pablo Jaramillo, que quedaron eliminados a mitad de una prueba en la que se exhibió el brasileño Lauro César Chaman.

En la última jornada también compitieron en velocidad el tándem formado por Ignacio Ávila y Joan Font, que, con una marca de 10.8, tuvieron unas eliminatorias clasificatorias difíciles que les impidieron pasar a semifinales al no superar a los rusos.

El balance de España en este Mundial ha sido de un oro, dos platas y cuatro cuartos puestos.