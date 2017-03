Said Gómez: "Los Juegos de Barcelona han sido los mejores de la historia"

El atleta panameño Said Gómez, que compitió en seis Juegos Paralímpicos entre 1992 y 2012, declaró que los de Barcelona fueron "los mejores de la historia" y que durante todos los años que estuvo compitiendo por el mundo "nunca" volvió a "experimentar" lo que vivió en la ciudad española.

Gómez, que sufre una discapacidad visual, es el único medallista panameño en unos Juegos Paralímpicos y posee en su palmarés un total de ocho metales que se resumen en tres oros, cuatro platas y un bronce.

"He competido en seis Juegos Paralímpicos y considero los de Barcelona como los mejores de la historia. Me acuerdo de las ceremonias, la logística, cómo trataron a los atletas y los estadios llenos. Fue inolvidable", dijo Said Gómez, en una entrevista concedida al Comité Paralímpico Internacional.

En Barcelona, Said Gómez hizo su debut con un oro en los 5.000 metros categoría B3 y dos platas en 800 y 1.500.

"Ganar el oro fue una gran experiencia. Yo estaba llorando tanto que no podía cantar el himno nacional en el podio. Fue muy hermoso y me abrió muchas puertas en Panamá", dijo Gómez, que aseguró que los Juegos de Barcelona "dieron al movimiento paralímpico el impulso necesario".

"La organización fue excelente. Desde entonces, los deportes paralímpicos comenzaron a ser mucho más profesionalizados, aunque yo nunca volví a experimentar lo que viví en Barcelona", declaró.

Después de Barcelona, Said Gómez compitió en Atlanta y ganó dos oros. En Sídney logró una plata y un bronce, y en Atenas otra plata.