Mechaal: "No soy un dopado ni un apestado"

Adel Mechaal, cuarto en la final de 1.500 de los Mundiales, declaró su pesar por haber perdido por sólo 18 centésimas la medalla de bronce y advirtió que no es "un dopado ni un apestado", el alusión a la suspensión que le impuso la Agencia Española Antidopaje y de la que fue absuelto por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Me he quedado a una centésima de mi marca personal. Lo que más me duele es perder esa medalla de bronce. Iba progresando, pero el noruego se ha cerrado y se ha echado a mi calle", explicó en la zona mixta.

"Lo he dado todo, si duda", añadió, "Me he dejado la piel. Seguiré entrenándome para hacerlo lo mejor posible. He salido bastante atrás. Bueno, a mitad de grupo. No sabía que los kenianos iban a romper la carrera tan temprano. Abrieron hueco, pero yo, a falta de pocos metros, me eché encima".

A Mechaal le queda "la espina de que si hubiera ido por el exterior podría haber pasado al atleta noruego". "Hace unos meses no sabía si iba a seguir en el atletismo. Estaba desolado, muy triste por el trato que estaba recibiendo y por las acusaciones. Ha sido muy duro, pero hoy he demostrado que el Mechaal de ahora es mucho mejor que el del 2016 que decían que se dopaba".

"He pasado muchos controles", reiteró. "No soy un dopado ni un apestado. Todo ha sido muy duro, pero mi entorno me ha apoyado y con eso me quedo.Voy a seguir trabajando para tratar de lograr medallas para España. Este año aún no ha acabado. Me quedan cinco competiciones hasta el 10 de septiembre".

Mechaal señaló que en el estadio estaban los dos abogados que le han defendido. "Me he dejado la piel y la vida corriendo. Espero que esta actuación haga olvidar todo lo demás. Aunque soy muy joven soy un atleta que en 5.000 y 10.000 puedo lograr muchas medallas. No quiero retrasar el salto a esas distancias. Quiero apostar por distancias largas sin olvidar el 1.500, con el que tengo una cuenta pendiente", aseguró.

Sobre la retirada del británico Mo Farah, que se pasa al maratón, Mechaal dijo: "En Europa va a haber un vacío en esas distancias. Espero que algún español ocupe el trono de Mo Farah".