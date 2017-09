Alcaldesa de París afirma que la seguridad está resuelta para juegos de 2024

Lima, 10 sep (EFE).- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmó hoy que la seguridad es un tema sobre el cual han resuelto todas las dudas del Comité Olímpico Internacional y de sus propios ciudadanos, en la postulación presentada para organizar los próximos Juegos Olímpicos en 2024.

Hidalgo forma parte de la delegación francesa que participará el miércoles en Lima en la asamblea del COI en la cual se ratificará a París como organizadora de los Juegos del 2024 y a Los Ángeles para los del 2028.

En una rueda de prensa en Lima, la alcaldesa parisina afirmó que "el tema de la seguridad es un tema que está tratado desde hace mucho tiempo y sobre el cual hemos contestado a todos los retos, no sólo del COI, sino también de los ciudadanos".

Hidalgo explicó que "hoy en Europa, pero también en el mundo entero, todas las ciudades que organizan eventos importantes internacionales tienen, claro, que organizar la seguridad, lo que hacemos en un país como Francia, que hemos organizado el (campeonato) europeo de fútbol en 2016", entre otros torneos internacionales.

La autoridad agregó que "estos juegos de 2024 son para París unos juegos que van a permitir la aceleración de unas transformaciones urbanas, que hemos pensado con los ciudadanos", a nivel del consumo ecológico en el transporte, la energía y la construcción.

Asimismo, también se ha pensado en un proceso grande de integración del deporte en la vida cotidiana y en las escuelas, y en accesibilidad de las personas con discapacidad.

"Estoy muy ilusionada en lo que está pasando aquí en Lima porque para París es también un momento histórico, que llevamos 100 años esperando los juegos olímpicos y por fin van a poder volver a casa", remarcó Hidalgo.

Por su parte, el copresidente de la candidatura París 2024, Tony Estanguet, dijo que están muy satisfechos de llegar al final del proceso y que esperan poder celebrar para Francia el momento de la ratificación de su elección.

Estanguet expresó, en rueda de prensa, sus expectativas de poder convencer a los últimos miembros del COI de que son un buen socio para llevar a cabo los juegos olímpicos en la capital francesa.

Respecto a la candidatura de Los Ángeles para 2028, Estanguet dijo que están contentos de no ser rivales, sino compañeros en la organización de los próximos juegos y confió en el compromiso de esa ciudad para aportar en tecnología a su realización.

Consultado sobre las denuncias de presunta corrupción en la adjudicación de los juegos de Río de Janeiro en 2016, el copresidente de la candidatura parisina afirmó que, en su caso, han sido "lo más transparentes que podemos" y que el objetivo de los juegos es promover los valores de las olimpiadas.

Sobre este tema, la alcaldesa de París manifestó que la transparencia es muy importante porque implica la confianza de los ciudadanos en este proyecto, en el cual están comprometidos los presupuestos de la ciudad y su respaldo.

En la 131 Sesión (asamblea) del COI, del 13 al 16 de septiembre, sus miembros deberán refrendar con sus votos el acuerdo tripartito alcanzado en la Sesión 130, celebrada en julio en Lausana (Suiza), donde Los Ángeles aceptó no competir con París por los Juegos Olímpicos de 2024 a cambio de quedarse con los de 2028.

Además de ratificar las sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028, la asamblea del COI recibirá los informes de los comités organizadores de PyeongChang 2018 (XXIII Juegos Olímpicos de Invierno), Tokio 2020, Pekín 2022 (próximos Juegos Olímpicos de invierno), Buenos Aires 2018 y Lausana 2020 (Juegos de la Juventud).

También votará la sede de la sesión de 2019, el ingreso de nuevos miembros (el chileno Neven Ilic y el dominicano Luis Mejía entre los aspirantes) y un vicepresidente y dos miembros de la Ejecutiva.