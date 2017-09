El deporte de elite reclama mayor reconocimiento para el género femenino

Las Palmas de Gran Canaria, 13 sep (EFE).- La extenista Magüi Serna, la exbaloncestista Rosi Sánchez, la extriatleta Patricia Díaz y la jugadora de padel Marta Marrero -a través de Skype- reclamaron en Las Palmas de Gran Canaria un mayor protagonismo para el género femenino porque, en su opinión, "aún queda mucho por hacer".

Estas deportistas de elite intervinieron en la mesa redonda 'La mujer de hoy en el deporte profesional', que se enmarca dentro de los actos de la séptima edición del Open de Pádel Barceló y que moderó la periodista Pilar Rumeu.

El encuentro también contó con los periodistas Ignacio Sánchez Acedo y Rafael León, el gerente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo, Alfredo Gonçalves, y el director general y el comercial de la firma hotelera en Canarias, Ángel Esquinas y Juan Francisco Hernández, respectivamente.

Rosi Sánchez, coordinadora de los equipos femeninos de base del Herbalife Gran Canaria de baloncesto, fue tajante al responder afirmativamente a la pregunta de si consideraba que seguía existiendo hoy en día discriminación en el deporte o se había avanzado en ese aspecto.

"El deporte femenino nunca será igual al masculino porque no vende ni llena pabellones. La selección española femenina de baloncesto fue campeona de Europa y solo fue portada un día y, además, las jugadoras están fuera del país porque en España no se les considera. Siempre seguiremos detrás de los hombres", aseveró.

Magüi Serna, quien abrió el acto recordando que con solo 13 años se marchó de la isla para perseguir el sueño de ser tenista profesional, recordó que para alcanzarlo tuvo que recorrer "un camino muy difícil".

"Viví una experiencia muy bonita y dura que hoy ya no es obligatoria gracias a las maravillosas instalaciones que hay en Canarias", dijo Magüi, quien por otra parte aseguró que "en los últimos años hay un mayor reconocimiento a las mujeres deportistas, aunque si ocupan portadas es básicamente por los logros que consiguen".

La también extenista y hoy relevante jugadora de pádel Marta Marrero señaló que hasta los 18 años entrenó en Gran Canaria, en una etapa de la que guarda gratos recuerdos pese al hándicap que supone residir en una isla para un deportista de elite.

Mientras, Rosi Sánchez desveló que era "una futbolista muy buena" y que se inició tarde en el mundo del baloncesto, donde gracias a su capacidad de trabajo realizó una exitosa carrera.

"Empecé como baloncestista a los 15 años. Desde la Península me decían que si me quedaba en la isla no iría a la selección, pero soy muy cabezota y me quedé y fui internacional. Hoy me siento muy orgullosa de ser una de las jugadoras canarias que más ha vestido la camiseta de su país y de ser un referente en las islas", aseguró.

La restante integrante de la mesa redonda, Patricia Díaz, se mostró encantada de compartir tertulia con otras dos mujeres que fueron sus ídolos -Marta Marrero lo sigue siendo-, y reveló que se inició a los 19 años en el triatlón, disciplina que desconocía y a la que se incorporó tras su paso por la natación.

"El triatlón fue para mí un descubrimiento y brillé por mi perseverancia. Mis patrocinadores fueron mis padres, aunque hoy existen asociaciones como Empodérate con el Deporte que apoyan a las deportistas", indicó, mientras que por su parte Marta Marrero lamentó que "si no estás arriba es difícil que una empresa apueste por ti".

Rosi Sánchez, por último, pidió a los responsables de la sección deportiva de los periódicos que sean "valientes", para que las mujeres "aparezcan más en las portadas".