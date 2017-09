Jorge Bellvert, sexto fichaje del Betis Futsal

Sexto y último fichaje de la temporada para el Real Betis Futsal, que en los últimos días de mercado se ha hecho con los servicios de Jorge Bellvert (Cáceres, 16/05/1985) por una temporada, cierre que la temporada pasada compitió con el Burela Pescados Rubén en Primera división.

Jorge Bellvert se ha mostrado muy feliz tras su llegada al club, a quien ha agradecido la acogida y, asegura no haberse pensado ni un momento su aterrizaje en el Real Betis Balompié: "Muchas gracias por todo, por vuestra acogida, surgió así 'in extremis', en los últimos plazos para cerrar los fichajes en la liga, surgió la posibilidad y no me lo pensé ni un solo momento. Es un equipo al que siempre he seguido, un histórico, que está apostando fuerte por su sección de fútbol sala y encima tengo a la familia cerca de casa, así que perfecto".

Jorge, al ser preguntado por el objetivo, lo tiene muy claro, el playoff es la gran prioridad del club para esta temporada, aunque para ello, hay que ir con pies de plomo: "Es cierto que este año la plantilla se ha reforzado mucho y nuestra prioridad es estar en playoff, es verdad que es una liga larga, muy competitiva y muy igualada. Tenemos el ejemplo de O´Parrulo la temporada pasada, que fue el último clasificado del playoff y fue quien ascendió a Primera División. Nuestro objetivo es tomarnos cada partido como una final y de ahí en adelante, trabajar día a día y así llegarán los resultados".

El flamante cierre bético ha dejado claro que es lo que va a aportar al equipo con su llegada: "Sobre todo, experiencia y veteranía, soy un jugador de corte defensivo que lleva muchos años jugando en la LNFS. Creo que se ha hecho una plantilla muy compensada de gente joven y veterana que son buenos ingredientes para cosechar el éxito. Hay plantilla para largo, hay gente joven con mucha proyección y para cuando las cosas se ponen mal, ahí debemos estar los veteranos para dar la cara y guiar un poco más a los jóvenes".

Bellvert tendrá un gran compañero y viejo amigo en la plantilla, el jerezano Chano, con quien compartió vestuario en Burela: "Tengo una gran amistad con Chano, que me habló maravillas del club y por eso no me lo he pensado ni un solo segundo".

Por último, Jorge ha admitido estar listo y preparado para el partido de mañana ante el Tenerife Iberia Toscal, agradeciendo al club los esfuerzos realizados para poder estar aquí: "Estoy preparado ya para el viernes ponerme las botas, agradecer el trabajo que han hecho desde el club para que pueda estar aquí lo más rápido posible, porque el domingo estaba en Italia, arreglaron los papeles en cuestión de 24 horas, por lo que agradecer al presidente, a Carlos (Pareja) y al míster que han hecho posible que yo esté aquí. Estoy muy feliz, vengo con muchas ganas y con mucha ilusión de hacer cosas bonitas aquí en el Real Betis".