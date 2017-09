Kuczynski invita a abrazar el juego limpio, la verdad y la disciplina

Lima, 14 sep (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, invitó este jueves a los líderes políticos a abrazar valores que considera propios del deporte como "el juego limpio, la verdad y la disciplina".

En una intervención ante la Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) que se reúne en Lima, Kuczynski se mostró convencido de la necesidad de incorporar el deporte a los planes educativos y de que los récords se batan no solo en los estadios, sino en ámbitos como la rebaja de la contaminación y del calentamiento global.

"Es materia de debate en todo el mundo cuál es el mejor sistema educativo. Pero creo firmemente que una parte central es el deporte, el 'fair play', decir la verdad, aprender la disciplina", afirmó el presidente ante los miembros del COI.

"Una persona del deporte respeta a sus oponentes. Esto es una noción fundamental que a menudo se olvida, especialmente en el mundo de la política. En el mundo de hoy falta un sentido de juego limpio", insistió.

Kuczysnki identificó también el engaño como uno de los males de la sociedad actual.

"En el deporte hay que decir la verdad. A veces se engaña, la pelota cruza la línea y decimos que no, y por supuesto el dopaje es parte de este problema. Pero al final hay consecuencias y caes en el descrédito", afirmó.

El presidente lamentó que el sistema de educación pública de su país eliminase el deporte de los programas y se comprometió a "traerlo de vuelta".

"Perú tiene deficiencias en educación, pero estamos mejor que hace dos años. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme, pagar bien a nuestros profesores. Si no, no avanzaremos", expuso.

"La reunión de este Comité aquí es muy importante como símbolo de la importancia de una buena educación", añadió.

Kuczynski comentó con los miembros del COI que "Latinomérica está loca por el fútbol, Perú esta a punto de ir al Mundial de Rusia y esto es el centro de todo".

"Otras cosas como cambios en el gabinete son menores comparadas con lo que ocurrirá en los próximos partidos", dijo.