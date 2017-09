Luis Mejía: "Quiero ser abanderado de las normas y valores olímpicos"

Lima, 15 sep (EFE).- "Quiero ser abanderado de las normas y los valores olímpicos", aseguró hoy el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COLIMDO), Luis Mejía, tras ser elegido en Lima nuevo miembro del COI, "un honor para un isleño, para alguien que viene de un país pequeño".

"Es un orgullo ser tomado en cuenta así y ocupar en el COI el asiento que ocupó Roque Napoleón Muñoz. Voy a honrar este asiento porque ahí está inscrito no solo el nombre de República Dominicana, sino también el de la región del Caribe", dijo Mejía a Efe al término de la Sesión del COI que le ratificó.

"Llevaré la bandera de los países caribeños. Tenemos un valor en el mundo y aquí se ha expresado", agregó.

Mejía mencionó que "la primera actividad" de los ocho nuevos miembros que entraron hoy en el COI "fue una reunión de la Comisión de Ética" que le dejó "impresionado".

"Saber que debo pisar, hablar y actuar en función de los valores éticos que demanda el deporte hoy más que nunca", resumió su propósito.

"Quiero ser un abanderado de las normas y los valores olímpicos. Voy a honrar este compromiso en grande como dominicano. Y buscar la forma de seguir impulsando el deporte", dijo.

Por eso, apuntó, los recientes casos de presunta corrupción asociados a miembros del COI lo que enseñan es que deben "tener sumo cuidado en todas las acciones".

Mejía, que preside COLIMDO desde 2003 y antes fue su secretario general y vicepresidente, aseguró que "nunca" imaginó que después de tanto tiempo le llegara "esta distinción".

"Intuyo que se debe al mérito de un tiempo de trabajo", señaló. Tanto el actual presidente del COI, el alemán Thomas Bach, como el anterior, el belga Jacques Rogge, que hoy le habló de los Juegos Panamericanos disputados en Santo Domingo en 2003, le hicieron ver "que han seguido el trabajo que uno ha hecho".

"Son méritos que pongo por encima de mí y los pongo en República Dominicana", incidió.

El nuevo miembro del COI desea trabajar dentro de este organismo "sobre todo en el desarrollo de proyectos concretos para los jóvenes, para aquellos que no tienen todas las oportunidades".

"Con la idea de fomentar los valores", concretó. "Nuestras sociedades se están desarrollando sin valores, sobre la base de ganar a cualquier precio, y contra eso hay que luchar".

Mejía mencionó que había recibido múltiples felicitaciones de su país y en las redes sociales. "Primero me asustó, pero ahora me llena de orgullo".

"Estoy totalmente comprometido a ejercer este cargo con pasión y con gallardía. Al ver esas reacciones yo no puedo defraudar. Significa que los dominicanos podemos llegar", dijo.

Respecto a las perspectivas para el deporte de su país en este ciclo olímpico, Mejía dijo que son "las mejores".

"Nuestros atletas nos están enseñando que este va a ser un ciclo portentoso. Nos anima pensar que Tokio podría ser nuestra quinta olimpiada consecutiva ganando medallas. Eso no lo logran todos", afirmó.

"Tal y como he comenzado este ciclo, las señales indican que vamos por buen camino. Hay una excelente relación con el Ministerio de Deportes y vemos una variedad de deportes que empiezan a enseñar un talento importante", agregó.

Mejía destaco en particular los resultados de "las selecciones de menores" y la fortuna de que en Tokio 2020 vaya a ser olímpico un deporte en el que destaca República Dominicana como el kárate.