El COE convoca el lunes un Ejecutivo de urgencia

Madrid, 5 oct (EFE).- El Comité Olímpico Español (COE) ha convocado una reunión de urgencia de su Ejecutivo el próximo lunes día 10 con un único punto en el orden del día, "estudiar la situación actual del deporte español".

Esta convocatoria rompe la habitual agenda del COE, que normalmente solo celebra un Ejecutivo cada 30 días, el último martes de cada mes. Se reunió por última vez el pasado 26 de septiembre.

El presidente del COE, Alejandro Blanco; cuatro vicepresidentes, los miembros españoles en el COI, la secretaria general, el tesorero, nueve vocales de federaciones olímpicas, tres de no olímpicas y un representante de los atletas forman actualmente el Ejecutivo de este organismo.

La incidencia que puede tener en el deporte español la situación política en Cataluña centrará los debates del lunes, según indicaron a Efe fuentes cercanas al COE.

Uno de los puntos que pueden ser analizados durante la reunión es la celebración el año próximo en Tarragona de los Juegos Mediterráneos.

Estos Juegos ya fueron retrasados de 2017 a 2018 por falta de financiación.

El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), perdió este miércoles la mayoría absoluta de la que disfrutaba en el pleno municipal, tras el abandono del pacto con PSC y PP por parte un concejal de la antigua Unió Democràtica de Catalunya (UDC), en protesta por "el uso indiscriminado de la violencia" por las fuerzas de seguridad durante la jornada del 1-O.

Otra polémica que ha salpicado a estos Juegos en las últimas fechas ha sido la constancia de que está prevista la participación de Kosovo, cuya independencia no reconoce España pero sí el COI, por lo que sus deportistas pueden participar bajo bandera propia en las competiciones que apadrina.

Distintos deportistas, olímpicos y no olímpicos, se han pronunciado en los últimos días a favor o en contra de la independencia de Cataluña y han expresado también su opinión sobre los incidentes que rodearon el pasado domingo la convocatoria de un referéndum por parte del Gobierno catalán.