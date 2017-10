El COE transmite "máxima tranquilidad y unión" en el deporte "ante la situación"

Madrid, 9 oct (EFE).- El Comité Olímpico Español (COE) transmitió hoy un mensaje "de máxima tranquilidad y unión" en el deporte español "ante la situación" y ante "las inquietudes que tienen algunos deportistas y sus familiares", dijo el presidente del organismo, Alejandro Blanco, en alusión a las decisiones políticas tomadas en Cataluña en los últimos días.

El deporte español "seguirá estando representado por las federaciones españolas, tal como establecen la Carta Olímpica y los estatutos de las federaciones internacionales", aseguró Blanco tras una reunión extraordinaria de su Ejecutivo, convocada por el propio presidente.

El COE está "preocupado", dijo "por la situación que atravesamos, que no deja de afectar al deporte".

Pero afirmó que el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña no alterará ni la formación del equipo que competirá en febrero de 2018 en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) ni la celebración, también el año próximo, de los Juegos Mediterráneos en Tarragona.

Blanco señaló que, tras escuchar las opiniones "unánimes" de los miembros de su Ejecutivo, el organismo quería "transmitir un mensaje de unidad, tranquilidad, concordia y unión" en el deporte.

En el Ejecutivo del COE están representadas las federaciones olímpicas y no olímpicas, los deportistas y los miembros españoles del COI, aunque ninguno de estos acudió a la reunión celebrada hoy en Madrid.

Blanco, que compareció en rueda de prensa acompañado por su secretaria general, Victoria Cabezas, y sus cuatro vicepresidentes (Isabel Fernández, Marco Rioja, Francisco Blázquez e Isabel García), indicó que "la situación" afecta "a todos los estamentos y a la vida del país".

"Hemos visto inquietudes manifestadas", añadió sin concretar, "y nuestra obligación era saber dónde estamos y conocer la opinión de todo el mundo".

En este sentido, se alegró de constatar que todos los miembros de su Ejecutivo "piensan lo mismo" y que su intención es "seguir trabajando en un clima de tranquilidad para defender al deporte español y a España".

Alejandro Blanco dijo que "por supuesto" habían hablado en la reunión de hoy de los Juegos Mediterráneos de Tarragona, a los que el COE sigue "apoyando al cien por cien".

"Esos Juegos empezaron en esta casa y el apoyo es total para que Tarragona haga los mejores Juegos de la historia", apuntó.

Respecto a si ese respaldo se mantendría en caso de una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña, Blanco señaló: "Lo que pase mañana no lo sé. Te digo lo que era ayer, lo que es hoy y Dios quiera que lo que sea mañana. Por nuestra parte siempre estará ese apoyo porque es un compromiso adquirido, con las firmas del Ayuntamiento de Tarragona, del gobierno catalán, de las diputaciones y del gobierno español".

El presidente del COE repasó las tres sentencias judiciales que impiden la existencia de un comité olímpico catalán, la última del Tribunal Supremo en 2008, "que determina que no puede utilizar el nombre de 'comité olímpico catalán' porque es una denominación exclusiva del COE".

La Carta Olímpica, añadió, establece que "solo puede haber un comité por estado independiente reconocido por los organismos internacionales".