Lete: "Las competiciones de ámbito estatal se desarrollarán con normalidad"

Madrid, 11 oct (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jose Ramón Lete, aseguró que los presidentes de diez federaciones, tres de ellos catalanes, le han "transmitido un mensaje de "tranquilidad" y que "las competiciones de ámbito estatal se van a desarrollar con total normalidad".

"Estamos trabajando de la mano de las federaciones y vamos a seguir trabajando para velar por el normal funcionamiento de las competiciones", dijo Lete al término de la reunión mantenida con la Asociación del Deporte Español (ADESP), que reúne a todas las federaciones olímpicas, no olímpicas y de deporte adaptado.

El presidente del CSD explicó que convocó la reunión de esta mañana tras coincidir ayer con su homólogo en ADESP y máximo responsable de la Federación de Triatlón, José Hidalgo, en la conveniencia de hablar sobre posibles "obstáculos que pudieran surgir y perjudicar a las competiciones de ámbito estatal ante lo que pudiera suceder" en Cataluña.

"No hay ninguna razón para pensar que esta declaración unilateral en su caso pueda distorsionar el ámbito de las competiciones deportivas. No tenemos ninguna constancia de que ninguna federación catalana haya hecho ninguna solicitud, petición o información en ese sentido", afirmó.

Lete respondió así a la pregunta de si tiene noticia sobre la intención de alguna federación catalana de dejar de participar en competiciones estatales. "Vamos a seguir trabajando para que el deporte no se vea afectado por decisiones políticas de otra índole", insistió acompañado de José Hidalgo.