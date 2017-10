Madrid, 16 oct (EFE).- El piloto español Fernando Alonso pide "leyes más duras" para los causantes de los incendios forestales que asolan las regiones de Galicia y Asturias y que ha acabado con la vida de cuatro personas.

"Galicia, Asturias, Portugal...con su belleza, sus tierras, su gente.. se parte el alma leyendo noticias y viendo las imágenes. Leyes más duras", escribió el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 en su cuenta de 'Twitter'.

Además de Fernando Alonso, multitud de personalidades del mundo del deporte se han solidarizado con Galicia y Asturias y todos los ciudadanos que se están viendo afectados por los incendios.

"Consternado por los incendios que azotan #Galicia y #Asturias mucho ánimo a todos. Solidariedade e moita forza #ArdeGalicia", aseguró el pívot español de San Antonio Spurs Pau Gasol.

"Mucho dolor viendo cómo queman Galicia y Asturias. Todo mi cariño y mi fuerza para su gente", dijo la campeona olímpica y doble campeona mundial de bádminton, Carolina Marín.

Por su parte, el piloto de Repsol Honda Marc Márquez aseguró que los causantes de los incendios "son terroristas ambientales". "No tengo palabras para describir lo que siento. Galicia no arde, mejor dicho #QUEMANGALICIA", resaltó.

"Ver quemar las zonas más bonitas por las que he disfrutado en bicicleta me parte el corazón", señaló el exclista Joaquim "Purito" Rodríguez.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, también mostró su "apoyo y fuerza" a los bomberos y su "solidaridad" a los afectados por los fuegos.

"Rabia. Mucho ánimo a las zonas afectadas por los incendios en parte de Portugal, Asturias y casi toda Galicia", manifestó Iker Casillas.

"No existe justificación para aquellos que queman el bosque y su futuro. Todo mi apoyo para el pueblo gallego", escribió el ciclista Alejandro Valverde.

En estos momentos hay 31 incendios activos en el Principado de Asturias y más de un centenar en Galicia y Portugal. En el país luso se registran 27 víctimas mortales.