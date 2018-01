Bach dice que no desean humillar a Rusia sino premiar a una generación limpia

Madrid, 24 ene (EFE).- El COI no desea "humillar" ni "castigar" a los deportistas rusos al invitar a los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur) solo a una selección de ellos, sino que pretende premiar "a los nuevos embajadores del deporte ruso limpio", aseguró este miércoles el presidente del organismo, el alemán Thomas Bach.

Por ello, aparecerán en la lista de invitados los atletas que estén "fuera de la más ligera duda o sospecha", según los criterios establecidos por el panel independiente creado al efecto.

Bach afirmó en una teleconferencia de prensa previa a los Juegos de invierno, que comenzarán el día 9 de febrero, que la reducida relación de deportistas redundará "en beneficio de todos: del COI, del Movimiento Olímpico, de los atletas limpios y también de Rusia", que, dijo, no tendrá afrontar la cita con "el temor" de nuevos positivos en su delegación.

El Comité Olímpico Ruso desveló el martes que la lista de invitados a participar en los Juegos remitida por el COI deja fuera a varios campeones olímpicos que nunca han estado implicados en casos de dopaje.

Entre ellos, Antón Shipulin, de biatlón, y Víctor Ahn, de patinaje en pista corta, y a Serguéi Ustiúgov, campeón mundial de esquí nórdico.

Thomas Bach indicó hoy que el hecho de que un deportista ruso no sea invitado a PyeongChang no significa que esté dopado, pero sí que el panel de expertos "no está absolutamente seguro".

"La lista final de invitados nos otorga la mayor confianza en que solo participarán en los Juegos deportistas rusos totalmente limpios", insistió el titular del Comité Olímpico Internacional.

El equipo ruso como tal fue excluido de los Juegos tras la acumulación de pruebas y testimonios sobre la manipulación de los controles antidopaje en la anterior edición de los Juegos de invierno, celebrada precisamente en Rusia, en la ciudad de Sochi.

El COI acordó el pasado diciembre que solo podría participar en PyeongChang una selección de deportistas invitados, que estuvieran fuera de toda sospecha, y lo harían bajo bandera e himno olímpicos.

"Ni Rusia ni el Movimiento Olímpico tendrán que hacer frente así a una sorpresa negativa", dijo Bach.

El presidente se refirió también a la participación de Corea del Norte en los Juegos del país vecino, con el que está técnicamente en guerra, y afirmó que el COI "siempre" confió en que se llegaría a esa solución.

"Nunca tuvimos una respuesta totalmente negativa" de las partes, comentó. "Todo indicaba que esa participación ocurriría".

Tampoco, ni siquiera en los momentos de mayor tensión política entre las dos Coreas, los Juegos estuvieron en peligro, agregó.

Durante la cita olímpica, PyeongChang será "el lugar más seguro del mundo" no solo para los deportistas coreanos, sino para todos los participantes.

La formación de un equipo unificado de las dos Coreas para el torneo femenino de hockey sobre hielo "no dejará a ni una sola de las convocadas por Corea del Sur sin la oportunidad de participar en los Juegos", prometió Bach.

Veintidós deportistas norcoreanos competirán en cinco disciplinas de los Juegos de PyeongChang: patinaje artístico, patinaje de velocidad en pista corta, esquí de fondo, esquí alpino y hockey sobre hielo.

Las dos Coreas desfilarán juntas en la ceremonia inaugural.