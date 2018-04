El dopaje "pronto debería ser un problema del pasado", dice Saramanch

Madrid, 9 abr (EFE).- El dopaje "pronto debería ser un problema del pasado" si funciona el nuevo sistema de división de poderes impulsado "y financiado" por el COI, afirmó el vicepresidente de este organismo, el español Juan Antonio Samaranch.

"Pese a que sigue habiendo diferentes opiniones, no conozco a nadie que no quiera el mismo objetivo: liquidar el dopaje y acabar con los tramposos. Con todo lo que estamos haciendo, pronto debería ser un problema del pasado", dijo Samaranch, integrante de la comisión que investigó el dopaje en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y descalificó a 43 deportistas.

"Algo debemos haber hecho bien porque está todo el mundo enfadado", dijo el dirigente sobre la exclusión del comité olímpico ruso de los recientes Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), en los que solo participaron algunos deportistas de ese país como invitados del COI.

"En Rusia están molestos porque les suspendimos y no participaron ni siquiera en esa ventana que intentamos abrir en la ceremonia de clausura. No pudimos abrirla porque hubo dos casos de dopaje. Rusia no ha participado en los Juegos y no estará en los libros de historia. Es un castigo todo lo feroz que se merecía. La hicieron muy gorda en Sochi y se lo merecían", afirmó Samaranch.

El vicepresidente recordó que, en cambio, "en ciertos países de occidente" acusan al COI "de ser muy laxo con las sanciones".

"Pero llega un momento en que alguien tiene que tomar una decisión. Nos correspondía hacerlo a nosotros y creo que fuimos equilibrados. Castigamos a un país tan importante como Rusia por la barbaridad que cometió", insistió.

La comisión investigadora consideró probado que decenas de deportistas rusos fueron cómplices necesarios en la manipulación de las muestras antidopaje durante los Juegos de Sochi. Samaranch habló en su momento de "sistema prostituido".

"Aprovechando todo eso", dijo a Efe, "hemos conseguido grandes avances. El COI, al menos, los ha hecho. A ver si los demás nos siguen".

"La definición del dopaje, de la sustancias prohibidas, de quién se ajusta a la norma está a cargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA); los controles, cómo, cuándo, a quién, dónde, están en manos de la nueva Agencia Internacional de Control (ITA), que la hemos hecho nosotros y que la financiamos también; y las sanciones corresponden al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)", enumeró Samaranch.

"Nosotros, el COI, nos quedamos sin ningún poder. Ni legislamos, ni ejecutamos, ni sancionamos. Hacemos solo una cosa", precisó: "pagarlo todo. Pagar la cuenta".

El COI, destacó, "paga el 50 % del presupuesto de la AMA. Y todos los países del mundo reunidos, el otro 50. ¿Que no hacemos nada contra el dopaje? Qué quiere que le diga".

"Ahora nos tienen que seguir las demás organizaciones multideportivas y las federaciones internacionales", sugirió.

Junto con el dopaje, otro de los asuntos que acaparó la atención antes y durante los Juegos de PyeongChang fue la participación de Corea del Norte, que incluso formó un equipo unificado con su vecino del sur en hockey femenino. Por ello, el COI suena como candidato a Premio Nobel de la Paz.

"Nosotros organizamos los Juegos Olímpicos, pero hacemos mucho más. La mayor parte del dinero que mueve el COI va al deporte de base, a programas de desarrollo de la infancia y la juventud, y todos y cada uno de ellos merecen premios y alabanzas", afirmó Samaranch al respecto.

"No lo hacemos ni de cara a la galería ni porque queramos un premio. Es nuestra naturaleza. Si no ponemos a trabajar los ideales olímpicos, se perderán", consideró.

"No hicimos lo de Corea por presumir. Tampoco lo de hacer un equipo de refugiados en los Juegos de Río. Los únicos que pusimos el foco sobre ellos fuimos nosotros. Pero está en el ADN de lo que hacemos", añadió.

Sobre las consecuencias de la apertura entre las dos Coreas a raíz de los Juegos, Samaranch afirmó: "Si conseguimos que se enfríe el punto más caliente en la geopolítica mundial desde hace meses, que participen en los Juegos, que hagan un equipo conjunto, que tengas conversaciones y que todo eso salte a la política, que ahora se vean con el presidente chino o con Donald Trump... ¡qué bien! No hace falta que nos den ningún premio. Es nuestra vocación".

Natalia Arriaga