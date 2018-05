Lete: "Me gustaría que FIBA y Euroliga convivan como hace el fútbol"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, dijo que le "gustaría que la FIBA y la Euroliga convivieran como hace el fútbol con la Champions" y explicó que ha pedido a la ACB que explique cómo va a hacer la transición a dieciséis clubes.

En respuesta a preguntas del Grupo Socialista sobre los cambios que habrá en la ACB con los ascensos acordados a partir de la próxima temporada y las diferencias entre FIBA y Euroliga, por las fechas de ésta que coinciden con las "ventanas" reservadas para las selecciones, Lete llamó al "diálogo" y la "responsabilidad" de las partes.

"Creo que sí es posible compaginar la Euroliga con la ACB y con las ventanas. Son desafíos que nos vienen desde fuera, con una difícil solución, pero hay que hacer un ejercicio de dialogo con responsabilidad", afirmó en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso.

Lete destacó entre los objetivos del CSD "proteger la competición nacional, la selección y los intereses de nuestros jugadores" y resaltó que España "es la segunda potencia en el ránking mundial en baloncesto masculino y también en el femenino, segunda en éste en categorías inferiores y quinta en el masculino en esta etapa".

"Me gustaría que la FIBA y la NBA se pusieran de acuerdo para que los españoles pudieran venir a jugar. Lamentamos mucho que la selección española no esté formada por los mejores, pero mi capacidad es la limitada por la Ley del Deporte", respondió cuando el portavoz socialista le preguntó por cómo compensar "a los jugadores que nos han sacado del atolladero" cuando ahora pueden ir los de la NBA en las próximas fechas de partidos internacionales.

Sobre los efectos que el sistema de ascensos aprobado por la ACB pueda tener a partir de ahora, Lete insistió en que es la asociación de clubes la que tiene que decir cómo se hace esa transformación, en función del convenio de coordinación con la FEB que está prorrogado.

"He instado a ambas para que firmen uno nuevo, el actual tiene 5 o 6 años, y es la ACB la que puede determinar si son 16 o 18 los equipos. No tengo muy claro que pueda perjudicar, hemos estado en una liga cerrada de facto mucho tiempo, la hemos abierto, ha subido el Breogán, se está disputando otro ascenso y he pedido a las partes que me digan cómo van a hacer esa transición a 16 equipos", añadió.

Actualmente la Liga Endesa está formada por 18 equipos tras la readmisión por vía judicial del Betis, y tuvo dos ascensos este verano (Burgos y Gipuzkoa); pero los clubes acordaron en septiembre que esta temporada y la siguiente haya dos descensos y un ascenso para reducirla a 16 en la 2019-20, hasta un ascenso y un descenso.

"En el CSD no tenemos soluciones mágicas para solucionar el problema del baloncesto. Lo que sí hacemos es ejecutar en el ámbito de nuestras competencias y nuestro papel es el apoyo, colaboración y mediación entre las partes. Haremos todo para que el baloncesto esté a la altura de lo que supone para el país y a nivel internacional", concluyó.