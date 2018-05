La Comisión de Igualdad insta a prohibir expresamente las cláusulas antiembarazo

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley que insta al Gobierno a hacer las modificaciones legislativas necesarias para que se prohíban, de forma expresa, las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales y aficionadas.

"Es obvio que son nulas de pleno derecho. Pero (al no prohibirlas) la administración ha hecho dejación y ha dejado en una situación de desamparo legal a muchas deportistas", aseguró Ester Capella, de Esquerra Republicana, grupo autor de la propuesta.

La proposición no de ley, con una enmienda transaccional, fue aprobada con los 23 votos a favor de Esquerra, Grupo Socialista, Ciudadanos y Unidos Podemos, sin votos en contra y con la abstención de los diputados del Grupo Popular, que consideraron que "ya hay suficientes armas legislativas para combatir" las cláusulas antiembarazo.

Estas cláusulas, que han sido incluidas por los clubes en los contratos de algunas deportistas, permiten al contratante rescindir unilateralmente la vinculación si la mujer se queda embarazada.

El texto de Esquerra insta a que "el Consejo Superior de Deportes (CSD) y las federaciones deportivas estatales adviertan a los clubes deportivos de la ilegalidad" de las mismas. También defiende que se impulsen "las inspecciones para detectarlas y sancionarlas".

Ester Capella dijo que era responsabilidad de los legisladores "combatir el machismo en la sociedad en todos los ámbitos, aunque en el deporte", advirtió, "no siempre es fácil".

"Tiene un enorme poder transmisor de valores, pero también transmite a menudo la división sexista de la sociedad", añadió.

Tanto en el deporte profesional como aficionado existen, afirmó, las cláusulas antiembarazo, "una práctica totalmente ilegal".

Pero, al no prohibirlas expresamente, "la administración ha hecho dejación y ha dejado en una situación de desamparo legal a muchas deportistas".

"No podemos tolerar que una sociedad avanzada tenga el embarazo entre los supuestos contemplados para la rescisión unilateral de un contrato, comparable con situaciones como dar positivo en un control antidopaje", subrayó Capella.

"Las cláusulas son nulas de pleno derecho, es obvio, pero eso no quiere decir que no se lleven a cabo. Que no estén prohibidas expresamente permite que muchas deportistas las padezcan", dijo.

Marcial Gómez, de Ciudadanos, estuvo de acuerdo en que el CSD debía tener una actitud "más proactiva y estar cerca de las deportistas", que a menudo no denuncian "por temor a represalias".

"Al Gobierno le falta liderazgo e iniciativa. Se limita a decir que las cláusulas son nulas de pleno derecho y eso ya lo sabemos", dijo el diputado, que abogó por extender las medidas antidiscriminatorias a otros ámbitos como "los sueldos, las dietas, los premios y las becas".

"Tenemos que hacer una realidad que las futbolistas que van a un Mundial cobren lo mismo que los futbolistas", indicó tras citar la reciente equiparación aprobada en Nueva Zelanda.

"Las mujeres deportistas no tienen convenios colectivos. Los sindicatos mayoritarios no se meten en el deporte. Necesitamos más mujeres directivas, entrenadoras, juezas y árbitras y más presencia en medios", mantuvo Marcial Gómez.

Por el Grupo Socialista, Natalia González coincidió en la necesidad de una legislación que prohíba las cláusulas de forma expresa.

Esto supondrá, dijo, "modificar la obsoleta Ley del Deporte para adaptar los requisitos" de becas y contratos a "las características del deporte femenino".

"En algunos clubes el alta en la Seguridad Social se hace con contratos de trabajo que nada tienen que ver con la práctica del deporte", indicó. Si esto se corrige "los clubes serían empresas" y sus trabajadoras estarían protegidas por los convenios colectivos".

"Nos parece que hay que ir más allá de solo informar a los clubes" de la ilegalidad de las cláusulas, señaló Natalia González, que opinó que "también se debe asesorar jurídicamente a las deportistas, que a veces las aceptan por temor".

"Los clubes incumplidores deben ser sancionados y quedar exentos de beneficios o ayudas económicas", sostuvo.

María Teresa Arévalo, de Unidos Podemos, manifestó que, aunque apoyarían la proposición no de ley, sabían que no serviría "de nada", como una propuesta similar de diciembre de 2016.

"Ya sabemos que las cláusulas son nulas de pleno derecho, pero es algo que está pasando. No se reconocen las ligas profesionales femeninas, el deporte femenino se basa en las relaciones contractuales no declaradas, en la economía sumergida. Son lentejas. No hay estructuras", resumió, "que garanticen que el deporte femenino sea como las mujeres quieren que sea".

Arévalo incidió en que no se trata de obligar a las deportistas a "ser valientes y jugarse su carrera" al denunciar.

"Quieren ser iguales. El CSD no puede seguir alardeando. Menos fotitos y más políticas públicas que garanticen la igualdad también en el deporte", solicitó.

La diputada popular Carmen González Guinda enumeró las leyes vigentes en España que son contravenidas por las cláusulas antiembarazo: la Constitución, la Ley de Igualdad, el Real Decreto de Relaciones Laborales entre deportistas profesionales y clubes y el Estatuto de los Trabajadores.

"Las leyes ya están ahí. La Ley del Deporte establece que a las federaciones y al CSD no les corresponde esa competencia (inspectora). Es el ministerio de Empleo y Seguridad Social el que ejerce la función de inspector. Y las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de igualdad son un área de atención permanente", destacó.

"Consideramos", dijo González Guinda, "que no es necesaria una mayor legislación. Las cláusulas son nulas de pleno derecho. Ya tenemos suficientes armas para combatirlas. Eso sí, necesitamos que en los clubes haya un firme compromiso por respetarlas".