Carolina Marín: ´De pequeña, me llamaban chula por llevar trofeos al colegio´

La jugadora española de bádminton Carolina Marín desveló este jueves que "cuando era pequeña", se metían con ella cuando ganaba torneos, llamándole "chula", porque llevaba "los trofeos al colegio".

Carolina Marín, que acudió a la sede de LaLiga para la presentación del anuncio 'Sport vs Bullying' que protagoniza junto a Jero García, exboxeador y presentador de televisión y los actores Nacho Guerreros y Álex Barahona, aseguró que no sufrió un "acoso grave", pero que sí se metían con ella y "lo pasaba muy mal".

La presentación comenzó con un vídeo en el que los protagonistas animan a los niños, que sufren o han sufrido acoso escolar, a usar el deporte como una de las herramientas para superar este problema. Justamente, todos las personas que aparecen en el anuncio han sufrido, directa o indirectamente, 'bullying' y, posteriormente, contaron sus historias personales.

En el caso de Carolina Marín, la deportista española manifestó: "No sufrí un acoso tan grave, pero sí se metían conmigo y lo pasaba muy mal. "Lo pasé fatal y gracias al deporte pude tener confianza en mi misma y superar el problema", concluyó.

Por su parte, el actor Nacho Guerreros confesó que sufrió el acoso "en una época en la que no exístía como tal". "La vocación de actor me ayudó, no pudieron conmigo porque lo tenía claro, pero me sentía menos", destacó, para concluir su intervención asegurando: "Aunque no pude apoyarme en el deporte, estoy seguro que te reafirma y te ayuda a superarlo".

Otra visión la aportó el actor, Álex Barahona, quien no padeció acoso escolar, pero al que "como padre" le "aterra" que sus hijos puedan sufrirlo. "La mejor forma de combatir el bullying es la prevención ya que ayuda a evitarlo", apuntó. Concluyó asegurando que "el deporte ayuda mucho a salir del acoso porque te sientes respaldado por tus compañeros".

Junto a "LaLiga4Sports", otro de los impulsores de la iniciativa es la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) quien, por medio de su presidenta, explicó el objetivo de "ayudar a niños y adolescentes que tengan cualquier tipo de acoso a superarlo contando sus vivencias a psicólogos especialistas en el problema", aludió.

El evento finalizó con un eslogan principal que, compartieron todos los rostros visibles que aparecen en el anuncio: "Todos debemos luchar contra esta lacra, porque nunca es tarde para decir basta".

"Sports vs Bullying" es una iniciativa de la Fundación Jero García , que propone la práctica deportiva como una herramienta últil para acabar con el acoso.