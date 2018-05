Judoca ecuatoriana viajó por tierra y aire para ser voluntaria en Bolivia

Cochabamba (Bolivia), 28 may (EFE).- La pasión de la ecuatoriana Diana Gabriela Díaz por el judo la motivó a viajar por tierra y aire desde Quito hasta Bolivia para unirse a la legión de voluntarios que apoyan en los Juegos Suramericanos que se disputan en Cochabamba.

"Vine yo sola, por mis propios medios, con la intención de ayudar y de disfrutar el evento (...). Decidí hacerlo porque había ido a juegos como atleta y me gustó muchísimo ver la labor de los voluntarios, una labor muy importante y al mismo tiempo te da la oportunidad de vivir los juegos", dijo hoy a Efe Díaz.

La joven judoca, de 24 años, contó que viajó durante dos días por tierra desde su patria hasta Lima para tomar allí un vuelo que la llevó hasta La Paz.

Tras un día de descanso en la capital administrativa boliviana, la ecuatoriana emprendió viaje en autobús hasta Cochabamba, un trayecto que se realiza en siete horas.

Díaz, que lleva poco más de una semana en territorio boliviano, hace voluntariado en el área técnica de judo, verificando que se cumplan requerimientos en vestimenta y escenarios, entre otros, para que "todo esté listo para el evento".

Una vez que concluya la competencia en esta especialidad, la joven apoyará en otras disciplinas.

Díaz practica judo desde hace unos catorce años, en los que primero pudo ganar torneos provinciales, luego nacionales y posteriormente buscó llegar a la selección ecuatoriana de judo.

Tuvo la oportunidad de participar en algunos eventos con la selección de su país y entrenar en Canadá y Estados Unidos.

Su momento "más memorable" fue el participar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, en los que quedó quinta tras afrontar "combates muy duros y atletas de nivel mundial".

En esta ocasión no pudo participar en los Suramericanos en Cochabamba porque dejó de entrenar un tiempo por sus estudios, pero aseguró que "nunca" se desligó del deporte.

"Me gusta muchísimo y me ha dado mucho en la vida. Te da muchos valores que te sirven a lo largo de la vida, como disciplina, voluntad, perseverancia, no quieres dejarlo nunca", sostuvo.

Para los judocas este deporte es "un estilo de vida" y se mueven con la filosofía de que "si te caes, tienes que levantarte y seguir con más fuerza", agregó Díaz.

La ecuatoriana resaltó que hay un buen nivel por lo que ha podido ver hasta el momento en la competencia de judo y elogió a la delegación de su país en esa disciplina.

"Está excelente, ayer (domingo) hemos conseguido una medalla de oro con un atleta y hoy estamos en disputa también por medalla", resaltó la joven, aludiendo al oro obtenido por su compatriota Lenin Preciado en la serie masculina de menos de 60 kilos.

"El ver judo, ver a mi selección, ayudar, disfrutar del torneo, me gusta mucho", concluyó. EFE

