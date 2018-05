Méndez de Vigo: El futuro inmediato de la educación "pasa por el viernes"

Madrid, 29 may (EFE).- El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el "futuro inmediato" de la educación pasa por el viernes -en referencia a la moción de censura del PSOE contra el Gobierno- y ha reiterado su disposición a llegar a un Pacto Educativo y a hablar "a partir del lunes".

Méndez de Vigo ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Educación del Congreso, donde ha añadido sonriendo: "A lo mejor no hablan conmigo", mientras reiteraba que la consecución de un Pacto "no es insalvable".

Los trabajos de la Subcomición para el Pacto Social y Político por la Educación, que han terminado sin resultado después de año y medio de reuniones, han centrado buena parte del debate entre el ministro y los diputados.

Méndez de Vigo ha criticado la "espantada" del PSOE, al supeditar el gasto educativo con el 5 % del PIB cuando si ese baremo desciende, ocasionaría también una bajada en el presupuesto.

Además, ha dicho que los socialistas han utilizado una "artimaña" al no mandar por escrito su marcha e impedir que PP y Ciudadanos tuvieran quorum para votar un documento que podría haberse llevado al Congreso y allí ser modificado.

Similares críticas ha hecho Sandra Moneo (PP), que ha asegurado que mientras los grupos "escribían el guión" del Pacto, alguien "jugaba con cartas marcadas" y tenía escrito el final.

Desde el PSOE, Luz Martínez Seijo, ha recalcado que "jamás" renunciarán a un Pacto de Educación y ha reiterado su recriminación al Gobierno por no haber presentado una propuesta razonable de financiación.

En su comparecencia, Méndez de Vigo ha protagonizado un rifirafe con los portavoces de ERC y PDeCat, que le han preguntado sobre las denuncias de padres contra docentes que presuntamente adoctrinaron en relación al referéndum del 1 de octubre, y sobre la Alta Inspección Educativa con los libros de texto en Cataluña.

Méndez de Vigo ha recordado que son las propias editoriales las que diseñan los contenidos de los libros, respetando el currículum oficial, y que desde hace un año se está elaborado un informe sobre estos manuales de toda España, no solo sobre Cataluña.

Ha comentado que el Ministerio se reunirá con las editoriales, al igual que se está ya colaborando con la Academia de Historia

Asimismo, ha defendido el derecho de los padres catalanes a poder ir a la justicia si no están satisfechos con la respuesta interna de los centros donde haya habido supuestos casos de acoso o intentos de adoctrinamiento de sus hijos.

Méndez de Vigo ha respondido así a Joan Oloriz (ERC), que ha cuestionado su papel como "consejero de Educación en Cataluña cuando algunos padres se han saltado todos los procedimientos educativos" y han acudido a la justicia contra los profesores.

El ministro ha dicho que no se puede impedir a los padres acudir a la justicia cuando no encuentran respuesta o no están satisfechos con el resultado de sus reclamaciones.

También ha recriminado a Sergi Miquel (PDeCat que le acuse de hacer una política anticatalana y le ha dicho que "no tiene legitimidad para decirlo"; además ha criticado que sea este partido el que "dé el carné a quien es un buen catalán".

Méndez de Vigo ha incluido a Unidos Podemos en sus criticas sobre el totalitarismo que, ha dicho, practican con "su manía de querer prohibir todo a todo el mundo"

Javier Sánchez (Unidos Podemos) y Joan Mena (En Marea) han denunciado que la Lomce produce segregación por sexo, religión y situación socioeconómica y han considerado que el PP es incapaz de corregir la situación, por lo que, han dicho, "lo mejor es que se vayan".

"No se echa a la gente, se la gana en buena lid", en la urnas, ha contestado el ministro, que ha opinado que Unidos Podemos es una izquierda "muy rara" porque solo habla de "pasta".

Ha felicitado a la formación morado por el "plebiscito inmobiliario", "un gran invento que pasará a los anales de la historia".

Por su parte, Marta Martín (Ciudadanos) ha criticado el sistema de becas, que no funciona como debería y ha pedido mejoras en la gestión para que los alumnos puedan organizar su planificación financiera.