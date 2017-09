Javi Guerra ve ´alguna mala actuación puntual´ pero no decepción en Londres

Segovia, 1 sep (EFE).- El atleta segoviano Javier Guerra, líder del ránking español del maratón y desde hace varios años entre los veinte mejores atletas del mundo de la disciplina, ha negado hoy que pueda hablarse de decepción por la actuación de España en el Mundial de Londres, si bien ha reconocido "alguna mala actuación puntual".

En una entrevista con la Agencia EFE, Guerra ha explicado que cuando acude un equipo de casi sesenta atletas "es difícil que todo salga bien" y los aficionados no llegan a ver "la globalidad que existe en un campeonato del mundo y la dificultad que entraña acabar ente los tres primeros en alguna prueba".

El maratoniano, único español en terminar la prueba en el pasado campeonato del mundo de Londres, valora su actuación "con un bien o, como mucho, un notable" porque al final no tuvo las sensaciones de otros campeonatos, pero entró entre los veinte primeros.

Guerra, a punto de contraer matrimonio, ha señalado que la familia tiene una importancia fundamental en su carrera: "sin ellos no sería posible alcanzar ese equilibrio emocional que para mí es tan importante. No vas a entrenar igual si antes has discutido con tu pareja, o tu familia tiene un problema. Tenerles a mi lado siempre me aporta tranquilidad".

El paso de los años ha dado al segoviano una estabilidad que Guerra considera "imprescindible" para mantenerse en la élite: "En los últimos años que he estado trabajando el aspecto mental, me he dado cuenta de que lo importante es encontrar ese equilibrio para no estar nunca ni muy arriba, ni muy abajo".

El hecho de no poder disputar los Juegos Olímpicos por una tromboflebitis cuando ya se encontraba en Río, supuso "el mayor palo" de su carrera deportiva, y "estaba por los suelos".

Pero de ello supo sacar una lectura positiva y aprender "a valorar las cosas, a saber disfrutarlas y aprovecharlas, pero también a saber desconectar y no pensar constantemente en correr".

Superada la treintena, y aunque la retirada no está ni mucho menos en un horizonte cercano, sí es cierto que Javi ha llegado a pensar en ella, "sobre todo cuando ves a compañeros como Carles Castillejo, Jesús España o Juan Carlos Higuero, que ya se han retirado".

"Claro que me da un poco de pena, pero trato de pensar en el día a día. Hay que estar preparado para saber cuándo es el final, y no querría llegar a ese final arrastrándome en las competiciones", ha resumido.

Aún así el atleta de Segovia aún mantiene la motivación del primer día, "porque quiero seguir luchando por mis sueños. Me planteo retos a corto plazo, ya sea baja mi marca en el próximo maratón, o intentar lograr medalla en el próximo Europeo", para el que tiene la plaza asegurada. Esto lo que me hace salir de casa cada día a entrenar".

"He aprendido que no todo puede girar en torno al atletismo", ha resumido.