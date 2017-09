Javi Conde corre un medio maratón en homenaje a los Paralímpicos de Barcelona

Madrid, 14 sep (EFE).- El atleta paralímpico Javi Conde, ganador de siete medallas de oro y dos de plata en cinco Juegos, realizó la pasada madrugada su particular homenaje al veinticinco aniversario de Barcelona'92 corriendo un medio maratón alrededor del monumento a Colón de la ciudad catalana.

El 14 de septiembre de 1992 se dieron por clausurados los Juegos Paralímpicos de Barcelona. 25 años después, coincidiendo con esa fecha exacta, Javi Conde ha culminado su particular homenaje a ese evento y a la ciudad catalana corriendo un medio maratón por uno de sus puntos más emblemáticos.

"Este reto es un homenaje a toda la familia paralímpica que construyó los Juegos de Barcelona'92, pero también a deportistas, patrocinadores, aficionados y medios de comunicación", dijo a EFE el atleta vizcaíno.

A partir de las doce horas, en plena noche, Javi Conde inició la carrera alrededor del monumento a Colón. Fueron 360,83 vueltas -todas en el sentido de la pista de atletismo- de 58,47 metros. En total 21,097 kilómetros, lo que supone un medio maratón.

Javi Conde corrió con el mismo dorsal que en los Juegos, el número 235. El reto lo completó en 1h58:37 alrededor del monumento a Colón, del que colgó una bandera de Barcelona de cinco por dos metros.

Para dar cuenta de la legalidad de la distancia hubo cuatro jueces que estuvieron en aquellos Juegos Paralímpicos de Barcelona'92. Todos ellos estuvieron uniformados con el traje y corbata oficial de hace veinticinco años.

"Siempre he tenido ganas de hacer algo en Barcelona y coincidiendo con este veinticinco aniversario creo que era el momento. Después de esos Juegos no hemos construido lo que deseábamos dentro del movimiento paralímpico y un ejemplo es la lingüística, que nos está haciendo mucho daño. El mejor legado hubiera sido que todas las instalaciones se denominen olímpicas y paralímpicas a la vez", confiesa a EFE Javi Conde.

Hace unos meses, Javi Conde se convirtió en el primer deportista del mundo en correr y terminar un maratón en las 29 ciudades sedes de Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Además, ha realizado otros retos atípicos como correr un maratón en el Puente de Vizcaya, en la gabarra que usó la plantilla del Athletic campeón de Liga de principios de los ochenta o dentro del sifón de la Universidad de Deusto, a 32,5 metros de profundidad por debajo de la ría de Bilbao.