Blummenfelt: "Mola y Gómez Noya son de los mejores que he visto nunca"

Rotterdam (Holanda), 16 sep (EFE).- El noruego Kristian Blummenfelt, que al ser segundo este sábado en la Gran Final en Rotterdam capturó bronce en el Mundial de triatlón, dijo a EFE que los españoles Mario Mola, que revalidó título, y Javier Gómez Noya, segundo en la general, "son de los mejores" que ha "visto nunca".

Blummenfelt, nacido en Bergen hace 23 años, completó un brillante final de temporada en el que firmó tres segundos puestos en las tres últimas carreras, en Montreal (Canadá), en Estocolmo y este sábado; que le valieron para sumar un total de 4.281 puntos -447 menos que Mola y a treinta de Gómez Noya-, canjeables por la medalla de bronce.

"Mola y Gómez Noya son de los mejores que he visto nunca en este deporte, sobre todo Javier, que ha estado diez años en lo más alto. Ha sido increíble estar con ellos en el podio", manifestó a Efe Blummenfelt.

"Sabía que hoy tenía que batir a (otro español, Fernando) Alarza y a (el surafricano Richard) Murray para subir al podio. Richard venía a cinco o seis segundos en el kilómetro cinco de la carrera a pie; y pensaba que nos iba a coger, pero al final lo logré, es increíble", comentó.

"La verdad es que el final de temporada ha sido impresionante, con tres segundos puestos. Me hubiese gustado ganar aquí, pero Vincent (Luis, francés, ganador de la prueba) ha estado muy fuerte", dijo.

"Ahora mi siguiente objetivo será ganar el Mundial. Me entrenaré muy duro este invierno para estar bien preparado para la siguiente temporada", indicó a Efe Blummenfelt tras capturar el bronce en el Mundial de triatlón.