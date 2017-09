Mola: "Estoy feliz por poder seguir compitiendo a gran nivel tras muchos años"

Rotterdam (Holanda), 16 sep (EFE).- El español Mario Mola, que este sábado acabó tercero la Gran Final disputada en la localidad holandesa de Rotterdam, logró de esa forma revalidar el título de campeón mundial de triatlón, del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

En una entrevista con la Agencia EFE en la zona de meta de Rotterdam, Mola, que este año ganó cuatro carreras -en Gold Coast (Australia), Yokohama (Japón), Hamburgo (Alemania) y Edmonton (Canadá)- y capturó el título por delante de su compatriota Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia, comentó cómo se siente tras su nueva proeza deportiva.

Pregunta: Segundo título seguido. Una pasada, ¿no? ¿Cómo está?

Respuesta: Estoy muy, muy contento, a la vez que muy cansado. Pero era de esperar, sabía que la carrera iba a ser muy complicada.

Pero estoy muy feliz por haber podido conseguir de nuevo el título.

P: ¿Cuándo se vio campeón mundial? ¿Al enlazar con los cuatro de cabeza?

R: Bueno, sabía que dependía de mí mismo. Pero ha sido espectacular cómo Javi (Gómez Noya) ha sido capaz de ser tan competitivo.

También era algo que se podía esperar, pero no deja de ser llamativo verlo competir al nivel que lo hace. Y, sin duda, he tenido que pelearlo mucho. Pero bueno, estoy muy contento por haberlo conseguido.

P: Segundo título mundial, pero también es su quinta medalla en un campeonato del mundo en cinco años seguidos. Tremendo, ¿no?

R: Sí (ríe), la verdad es que no lo piensas mucho, porque uno puede intentar tender a conformarse. Estoy muy contento. Evidentemente, lo valoro; y soy feliz de poder seguir compitiendo a buen nivel, después de muchos años.

Pero como siempre digo, tenemos a suerte en nuestro país de tener referentes que con uno, dos, tres, cuatro o cinco (títulos) no se han conformado. Así que, ¿por qué lo tengo que hacer yo?

P: ¿Cómo vivió la prueba? ¿Tuvo problemas, en algún momento?

R: Bueno, hemos tenido que tomar, en las primeras vueltas de la bici, algunos riesgos, que, evidentemente, hubiesen podido haber supuesto un final totalmente diferente.

Pero si queríamos estar en condiciones de disputar la carrera, no había otro remedio.

Así que, al final, creo que el circuito, pese a la lluvia, nos ha dejado pedalear sin mayores problemas; con lo que estoy muy feliz.

P: El triatlón español sigue sumando. Con la de hoy, Javi lleva diez medallas en Mundiales. Están ustedes que se salen, ¿no?

R: Sí. Es espectacular. Pocas palabras o calificativos se le pueden añadir a lo que ha hecho Javi, a todo lo que está haciendo...

Haber vuelto a tener aquí a Iván (Raña, primer campeón mundial español, en 2002, que ahora compite en Ironman) de nuevo con nosotros también ha sido algo llamativo y que todos recordaremos en un futuro.

Y fue una lástima que a Fernando (Alarza, que acabó quinto el Mundial) se le haya escapado el podio, al final; pero si no hubiese tenido esa mala suerte que tuvo en las últimas carreras, estoy convencido de que hubiera estado ahí, luchando por el campeonato.

P: ¿Y ahora, qué? ¿Habrá fiestecilla?

R: Ahora vamos a animar a las chicas, que Carol (Routier, su novia, que compitió justo después que él) siempre está pendiente de mí; y ahora me toca a mí darles unos gritos. Pero después sí, después habrá que ir a celebrarlo.

P: Y después, a descansar, ¿no?

R: No. Sólo descansan los que están cansados (ríe). Así que, eso sí, vamos a tomarnos unos días con alguna calma, pero bueno, en principio el próximo fin de semana ya tengo otra carrera, de la 'Super League'. Intentaremos acabar la temporada con otro buen sabor de boca.