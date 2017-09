Alarza: "¿Por qué no voy a pensar en ser campeón del mundo? Es mi objetivo"

Rotterdam (Holanda), 17 sep (EFE).- El español Fernando Alarza firmó el quinto puesto final en el Mundial de triatlón, en el que sus compatriotas Mario Mola, que revalidó título, y Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo, capturaron el oro y la plata, tras la Gran Final, disputada en Rotterdam.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en la citada localidad holandesa, Alarza, nacido hace 26 años en Talavera de la Reina (Toledo) y que el año pasado capturó el bronce mundial, comentó cuáles son sus sensaciones tras haber acabado, por tercer año consecutivo, entre los cinco mejores del mundo.

Pregunta: Intentó entrar de nuevo en el podio, al final, pero no pudo ser. Pero llegó a ser líder del Mundial, logró tres podios; y lleva tres años acabando entre los primeros cinco. Tampoco está tan mal, ¿no?

Respuesta: Estoy contento, sobre todo analizando la segunda parte de la temporada, en la que parecía todo perdido. Aquí en Rotterdam salí con la idea de que no tenía nada que perder, pensando en volver al podio.

Luché todo lo que pude, pero tuve un problema antes de la T2 (la segunda transición) que lo intenté arreglar con un muy buen primer 5.000. Y al final, eso me pasó factura (acabó undécimo la prueba). Pero estoy contento. Seguimos por tercer año entre los cinco mejores del mundo. Y si seguimos con esta continuidad, seguro que estaremos el año que viene en el podio. ¿Y por qué no soñar con el Mundial?

P: ¿Y, entonces, con qué meta saldrá el año próximo?

R: Mi objetivo cada vez que empieza el año es intentar ser campeón del mundo. Si salgo con el objetivo de intentar ganar cada carrera, al final vienen grandes resultados. Y el año que viene intentaré estar de nuevo entre los cinco mejores, pero intentando escalar posiciones, sin duda. Eso está claro.

P: Lo de Mario Mola y Javi Gómez Noya, ¿cómo se puede calificar?

R: Yo creo que se acaban los adjetivos para explicarlo.

P: Es que encima parece fácil lo que hacen, ¿no?

R: Pues, hombre, si en un deporte de elite estás siempre en los primeros puestos y parece sencillo, es que la gente que lo hace es muy buena.

Y al final, Mario ha vuelto a ganar el Mundial; y Javi sigue haciendo historia: diez podios en campeonatos del mundo no está al alcance de cualquiera. Y Mario creo que tiene muchísimos campeonatos más en sus piernas, pero igualar el currículum de Javi va a ser imposible hasta dentro de muchos años.

P: ¿Qué más tienen que hacer ustedes para que en su propio país se les reconozca un poquito más sus logros deportivos?

R: Hombre, que nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, lo hacemos. Desde el 2002, España ha ganado ocho Mundiales. Ya no sé ni cuantos podios, dobletes o españoles juntos en el mismo podio llevamos...

Lo que está en nuestras manos lo hacemos y, poco a poco, sí que es verdad que creo que se nos empieza a dar la importancia que nos merecemos.

P: ¿Qué hará a partir de ahora?

R: La semana que viene tengo una prueba en el nuevo formato de la 'Super League', con Javi (Gómez Noya) y Mario (Mola). Pero después de eso, sí que me cogeré unas semanas de bastante relax, bajando volumen, para luego, a mitad de octubre, hacer unas semanas de descanso completo. Nos merecemos un descanso

P: ¿Y se ha leído ya el manual del buen esposo? ¿Se probó ya el chaqué?

R: Bueno, eso es un nuevo reto (ríe). Siempre he dicho que en la vida no todo es el deporte. Que hay otras cosas muy importantes. Y dentro de un mes me caso con la que ha sido mi novia de toda la vida (Marta).

Hay cosas fuera del deporte con las que disfrutar mucho. Y que tienen mucha importancia.

P: Pues si llevan tanto tiempo juntos, ella ya estará más que al día de lo que es el triatlón, ¿no?

R: Llevamos como diez años juntos. Más o menos los que llevo yo en el triatlón. Y en ese aspecto, ella ha ido evolucionando conmigo. Así que sabe igual o más que yo de todo esto (ríe).

Adrian R. Huber