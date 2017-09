Hidalgo: Mario y Javi ganaron últimos cinco oros,merecen mayor reconocimiento

Rotterdam (Holanda), 17 sep (EFE).- José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI), que festejó el sábado un 'doblete' Mundial, con el título del balear Mario Mola y la plata del gallego Javier Gómez Noya, declaró a Efe que estos dos campeones "han ganado los últimos cinco Mundiales" y cree que "merecen mayor reconocimiento".

"Quiero reivindicar el valor que tienen estos deportistas, porque creo que no se le está dando la importancia que tiene, en el plano mediático, social y político, a que haya dos españoles que llevan los últimos cinco años dominando este deporte", indicó el presidente de una de las federaciones que más éxitos internacionales ha logrado para España desde el arranque del nuevo milenio.

"Entre Mario (Mola) y Javi (Gómez Noya) han ganado los últimos cinco Mundiales. En un deporte olímpico, esta forma de dominar no ha existido nunca; y estamos asistiendo a este momento en el triatlón español, algo que creo que debería tener un mayor reconocimiento", dijo el extremeño Hidalgo, que preside la FETRI desde hace 20 años.

"Debería haberlo, a todos los niveles. Porque no sólo han sido cinco títulos, sino que estos últimos cinco años, en el podio final del Mundial siempre ha habido dos españoles. Eso, en un deporte olímpico, creo que no ha sucedido nunca. Y creo que debería tener un peso que no se le ha dado hasta ahora", apuntó.

El extremeño, único dirigente de esa comunidad que ha presidido una federación olímpica en España, indicó a Efe cuál es, a su parecer, el éxito de la suya: "Creo que en el plano general, aparte de excelentes deportistas, llevamos desde hace muchos años con una gran política de formación, con grandes entrenadores, trabajando en todo el territorio; y con una buena estructura competitiva".

"Todo eso, sumado a los mejores deportistas del mundo, que es lo principal que tenemos, hace que tengamos estos frutos. Que ojalá que duren, porque creo, además, que tenemos generaciones para que sigan durando. A Javi le queda cuerda y ojalá decida seguir hasta (los Juegos Olímpicos de) Tokio (2020). Pero está Mario, también está (el talaverano) Fernando (Alarza), está (el tinerfeño) 'Chente' (Hernández), viene (el albaceteño de La Roda) David (Castro)...".

"Luego, hay otro grupo como (los gallegos) Uxío (Abuin) y Antonio Serrat... creo que además de presente, tenemos futuro. Hay que ir año a año. Y éste ha sido muy fructífero, en una temporada muy complicada, después a un año olímpico. En la que Fernando (Alarza) fue quinto en un Mundial en el que tres españoles han acabado entre los mejores cinco".

"Creo que podemos ser optimistas, pero, además, debemos ser ambiciosos y pensar que las mujeres tienen que dar un paso adelante. Tenemos una generación de chicas muy jóvenes, a las que vamos a ir dando oportunidades. Y en la lontananza está la posibilidad, por qué no, de luchar por el relevo mixto. Tenemos grandes objetivos con miras a los Juegos de Tokio (en los que debutará esa disciplina)".

Hidalgo, nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz) hace 52 años y que también preside la Asociación del Deporte Español (ADESP), valoró asimismo la "sensacional labor" del seleccionador español de triatlón, el vizcaíno Iñaki Arenal, al frente de la misma durante estos últimos cinco años de títulos mundiales y dos hispanos en el podio final.

"Creo que Iñaki es una persona con grandes valores. No es fácil trabajar con gente que está en la elite internacional, que son los mejores del mundo; y que encima haya un buen ambiente entre ellos. Que puedan salir a competir cada uno mirando por lo suyo; y que después se unan, como aquí, para tomar unos refrescos juntos. Y eso pasa porque Iñaki, aparte de ser un gran técnico, es una persona que sabe trabajar muy bien con la gente", opinó Hidalgo.

"Además, Iñaki (Arenal) tiene cantera. No sólo de deportistas, sino de técnicos, para poder seguir en la elite mundial", comentó a Efe en Rotterdam el presidente de la FETRI.