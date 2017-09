Gerard Descarrega: "Estamos con mucha ilusión, a Tokio iremos a por todas"

Madrid, 19 sep (EFE).- Gerard Descarrega, medalla de oro en los 400 metros lisos en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y en el reciente Mundial de Londres junto a su guía Marcos Blanquiño, declaró este martes que se encuentran "con mucha ilusión" y por eso a Tokio, pese a que aún quedan tres años, irán "a por todas".

Gerard Descarrega, que padece una discapacidad visual, es uno de los grandes deportistas paralímpicos españoles. A sus 23 años su progresión junto a Marcos Blanquiño lo convierte en una referencia del atletismo presente y futuro.

"Estamos con mucha ilusión. Marcos y yo funcionamos por diversión y nos llevamos bien. Disfrutamos haciendo esto, porque sino, no hubiéramos durado ni un telediario", confesó el atleta catalán, que es ambicioso con el futuro.

"A Tokio iremos a por todas. Hemos revalidado el titulo de 400 en el Mundial, tenemos también Europeo y habrá que formar la estructura necesaria", apuntó.

Una de las claves del éxito de la pareja española es la ausencia de presión que ellos mismos no quieren tener.

"La presión nos la quitamos, no funcionamos con ella. Antes de salir nos damos un abrazo y nos decimos que si quedamos primeros o cuartos nos vamos a querer igual y por eso intentaremos seguir con el plan", confesó Gerard.

A nivel deportivo, la otra mitad de Gerard Descarrega es su guía Marcos Blanquiño.

"Todos los deportistas lo que tenemos que hacer es entrenar. Lo nuestro es sincronización, trabajo y entreno duro. Mimetizamos el movimiento. El entrenamiento hace que corriendo podamos ser uno. Disciplina y constancia son los valores clave, porque la capacidad de sacrificio es lo que te permite conseguir los objetivos", finalizó.

Gerard Descarrega y Marcos Blanquiño participaron este martes en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en el que varios deportistas recibieron tarjetas médicas de Sanitas.