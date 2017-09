Vicente del Bosque apadrina la carrera popular Down Madrid

Madrid, 28 sep (EFE).- Vicente del Bosque, exseleccionador español de fútbol, es el encargado de apadrinar la séptima edición de la Carrera Popular Down Madrid, que se celebrará el 1 de octubre y que tiene como objetivo "apoyar la integración sociolaboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual".

La carrera, que tiene este año como lema 'Por ti mismo', utilizará el dinero recaudado para promover proyectos y actividades de ocio y deporte para personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

En la pasada edición casi 4.000 personas participaron en esta carrera que consta de tres distancias diferentes: 10, 5 y 2,5 kilómetros de carrera-marcha.

La organización también ha habilitado un dorsal 0 para aquellos que no puedan participar pero quieran colaborar mediante una aportación voluntaria a título individual o colectivo.

La carrera se celebrará el 1 de octubre a partir de las 10:30 horas en el parque Juan Carlos I de Madrid.