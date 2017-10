Gómez Noya no descarta disputar las Series Mundiales y Tokio, pero dará prioridad a Hawai

Ferrol, 4 oct (EFE).- El triatleta Javier Gómez Noya ha asegurado hoy que centrará la próxima temporada en la preparación del Ironman de Hawai, aunque no ha descartado volver a las Series Mundiales y optar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la escuela de triatlón que lleva su nombre en la localidad gallega de Ferrol, se ha mostrado "muy satisfecho" por la campaña recién finalizada, pero ha admitido que "siempre se pueden mejorar cosas". "Mi objetivo era el campeonato del mundo de medio ironman y lo gané, no me puedo quejar", ha dicho.

El deportista ferrolano ha señalado que el Mundial ITU "no tuvo tanta prioridad; conseguí mantener el segundo puesto, era mi décimo podio y estoy muy satisfecho".

Preguntado por la competencia del también español Mario Mola, ha destacado que era conocedor de que la lucha "era muy difícil" y que su rival "hizo un año muy bueno; quedé segundo y creo que es para estar contento".

En todo caso, le "queda una prueba", el Challengue Dubai, una cita que "va a ser muy dura" y para la que hizo "un pequeño parón para coger energías".

En torno a la conocida como Triple Corona, en la que se ofrece un premio de un millón de dólares, Gómez Noya ha estimado que ya está "de vuelta al trabajo duro" y que se trata de una distinción "importante".

Además, ha valorado que "ningún atleta" de categoría masculina ha conseguido el principal galardón, lo que supone un aliciente para él. A su juicio, el circuito, pese a ser "muy plano" y verse afectado por "mucho viento", no será tan complicado como el del Mundial, por lo que prevé "hacer una buena carrera".

Sobre sus aspiraciones en el Ironman de Hawái de cara a la próxima temporada, ha indicado que va a "centrar por ahí el año" tras "muchos de distancia olímpica; no descarto volver ni Tokio".

"Las Series Mundiales tengo que dejarlas de lado, no se pueden compaginar; no descarto a principio de temporada alguna porque es un formato de carrera que me gusta mucho", ha observado.

Sin embargo, ha admitido que es "incompatible" competir en plenitud de condiciones en ambos apartados por la coincidencia en fechas de sus respectivas finales.

Finalmente, Gómez Noya ha remarcado al respecto que lleva "muchos años" en el circuito internacional, por lo que si hace algo diferente "no va a pasar nada".

"Tantos años haciendo lo mismo y conozco lo que necesito para estar en buena forma". Se trata, ha añadido, de una "competición muy diferente", reiterando sus "ganas de aprender" y de "afrontar el reto; no va a ser nada fácil, pero creo que voy a rendir bien".