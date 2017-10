Abel Kirui y Florence Kiplagat defienden su título en el 40 maratón de Chicago

Madrid, 7 oct (EFE).- Los kenianos Abel Kirui y Florence Kiplagat intentarán este domingo repetir victoria en el maratón de Chicago, uno de los cinco "Grandes", que cumple su 40 aniversario.

Junto a los vencedores del pasado año estarán el plusmarquista mundial, el también keniano Dennis Kimetto; el eritreo Zersenay Tadese, recordman mundial de medio maratón, y la etíope Tirunesh Dibaba, tres veces campeona olímpica en pista y plusmarquista mundial de 5.000 metros.

Kirui, subcampeón olímpico de maratón en Londres 2012 y campeón mundial en 2009 y 2011, consiguió aquí el año pasado su primer "Major" con récord personal (2h05:04) y solo tres segundos de ventaja sobre su compatriota Dickson Chumba, que defendía título.

Kimetto, de 33 años, regresa a la carrera que ganó en 2013 con una marca espectacular de 2:03.45, récord de la prueba. Al año siguiente estableció en Berlín la actual plusmarca mundial de la distancia (2h02:57). Desde entonces ha corrido cuatro maratones y no ha vuelto a ganar. Su mejor resultado ha sido un tercero en Londres 2015 con 2h05:50.

Tadese, adiestrado por el entrenador español Jerónimo Bravo, tiene cuatro títulos mundiales en medio maratón, pero todavía no ha cumplido las expectativas que había levantado en los 42.195 metros. Sólo ha terminado tres carreras y participó este año en el proyecto Nike Breaking2 junto al campeón olímpico keniano Eliud Kipchoge, donde obtuvo un tiempo no homologable de 2h06:51. Tiene una marca personal poco relevante: 2h10:41.

Entre los favoritos está también el keniano Stanley Biwott, ganador en Nueva York en 2015 y segundo el año pasado en Londres con una gran marca de 2h03:51, la segunda mejor entre los contendientes de este domingo en Chicago.

También aspira al podio el etíope Feyisa Lilesa, subcampeón olímpico y en posesión de una marca personal de 2h04:52. Este año fue sólo duodécimo en Londres.

Las esperanzas de los aficionados locales residen en Galen Rupp, medallista de bronce olímpico en Río 2016 y subcampeón olímpico de 10.000 en Londres 2012.

En la rama femenina se espera un duelo etíope-keniano entre Dibaba y Kiplagat. La etíope es una de las tres mujeres que han bajado de 2h18 (2h17:56, segunda este año en Londres). En los Mundiales en pista, este mismo año en Londres, obtuvo la medalla de plata en 10.000 y su objetivo es la victoria y el récord de la prueba, que está en 2h17:18 en poder de la plusmarquista mundial, la británicas Paula Radcliffe desde 2002.

Con un récord personal de 2h19:44, Kiplagat ha ganado ya en Berlín y Chicago, donde el año pasado venció con una marca de 2h21:32 y casi dos minutos de ventaja sobre su compatriota Edna Kiplagat. Aspira a conseguir su tercera victoria consecutiva.

La mexicana Madaí Pérez, séptima en los Mundiales de Moscú 2013 y subcampeona panamericana en 2011,, hizo en Chicago su debut en el maratón hace 14 años y en 2006 acreditó su actual récord personal (2h22:59).