Ilias Fifa: "Es totalmente mentira que hubiera EPO o anabolizantes en mi domicilio"

Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), 30 oct (EFE).- El atleta español Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros y que el pasado miércoles fue detenido junto a ocho personas más en una operación antidopaje, ha negado que la Policía Nacional encontrara en su domicilio EPO y anabolizantes.

"Tanto en periódicos o televisiones como en las redes sociales se ha hablado de que, además de estar en el centro de una trama ilegal, en mi domicilio se encontraron productos como EPO o anabolizantes, lo cual es totalmente mentira", dijo.

"Lo único que allí tenía eran vitaminas y suplementos deportivos permitidos para la práctica de mi deporte, tal y como el registro de la policía puede demostrar", declara en una comunicado.

Fifa, de 28 años, fue puesto en libertad provisional el viernes pasado tras acogerse a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró (Barcelona), que investiga un delito contra la salud pública.

La magistrada, no obstante, ha decretado para los detenidos en la trama la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

El atleta dijo encontrarse "realmente sorprendido ante las acusaciones" que le relacionan "con una red de tráfico de sustancias dopantes" y también por el registro que la Policía hizo en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet.

Fifa recordó que, durante la última temporada, ha pasado "aproximadamente 20 controles antidopaje", no sólo en casi todas la competiciones en las que ha participado sino también controles sorpresa en su domicilio e incluso estando de vacaciones.

"Soy el primero que condena todos los actos que no tengan que ver con un atletismo limpio y nunca he dado positivo por nada, por lo que estoy tranquilo y confío en que pronto la verdad salga a la luz y todo el mundo sepa que mi vinculación con todo esto es nula", concluyó.

La causa en la que supuestamente estaría implicado Ilias Fifa, y que se encuentra bajo secreto de sumario, fue abierta el pasado mes de junio como consecuencia de una denuncia de la Policía Nacional, por un delito contra la salud pública, por la presunta utilización de medicamentos prohibidos.

Fifa, de origen marroquí pero nacionalizado español, se proclamó en Amsterdam 2016 campeón de Europa de los 5.000 metros, por delante del también español de origen marroquí Adel Mechaal.