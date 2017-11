Ruth Beitia se estrenó como corredora

Madrid, 5 nov (EFE).- Dos semanas después de anunciar su retirada, la campeona olímpica de altura, Ruth Beitia, se estrenó este domingo como corredora sobre asfalto en la II Carrera Go Fit Vallehermoso de Madrid, recorriendo 5 km junto a otro campeón olímpico, Fermín Cacho.

Los dos mejores atletas españoles de todos los tiempos entregaron sus trofeos a los ganadores en la distancia de 10 km, el rumano Mircea Sacara, empleado de la tienda Bikila, que cubrió el recorrido en 33:09, y Nuria Prieto, del club Artyneon, que hizo 39:37.

En los cinco kilómetros se impusieron Miguel del Pozo, con un crono de 16:10, y Maria Jara con 20:42.

Ruth Beitia aprovechó la distancia más corta para debutar sobre asfalto. La saltadora cántabra cruzó la meta al mismo tiempo que Fermín Cacho, con un tiempo de 29:20, nueve minutos más que otro exatleta ilustre, el cántabro Tomás de Teresa, finalista en 800 en el Mundial de Tokio'91.

"Es mi primera carrera después de mi retirada y ha sido un placer colaborar con Go Fit. Fermín me ha enseñado cómo hay que correr, ahora a ver cuándo nos vamos a saltar", declaró a EFE la exatleta cántabra de 37 años, que anunció su retirada el 18 de octubre pasado.

"La felicidad también se entrena, como dice el lema de mi camiseta. Es mi primera carrera sobre asfalto, porque de niña corría cross, y ha sido una nueva oportunidad de seguir sintiéndome feliz", añadió Ruth.

Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 en Barcelona'92, explicó que el objetivo era disfrutar. "Ha sido un placer, la idea era pasarlo bien acompañando a Ruth en su primera carrera tras su retirada, así que objetivo cumplido.

Más de 1.300 corredores participaron en la segunda edición de la carrera madrileña, que discurrió por los alrededores del antiguo estadio de Vallehermoso.