Mechaal y Gebre lideran el equipo español para los Europeos de cross

Madrid, 28 nov (EFE).- Adel Mechaal y Trihas Gebre, actuales campeones de España de cross, encabezan la selección española que participará con 40 atletas, el 10 de diciembre próximo, en los Europeos de Samorin (Eslovaquia), con aspiraciones de subir al podio tanto en hombres como en mujeres.

El equipo español sénior masculino, que a lo largo de las 23 ediciones del torneo ha sido nueve veces campeón, consiguió el año pasado la medalla de plata en Chia (Italia) y el femenino se clasificó quinto.

En categoría sub-23 Carlos Mayo buscará su cuarta medalla consecutiva si los problemas físicos que le impidieron competir en Soria y Alcobendas remiten y le permiten rendir en plenitud en la cita europea.

En categoría absoluta masculina España no falta a la cita con el podio desde Tilburgo 2005. Junto a Mechaal estarán Ayad Lamdassem -dos veces subcampeón- y veteranos como Javier Guerra y Jesús España. El sexteto lo completan Daniel Mateo y Juan Antonio Pérez.

En mujeres, además de Gebre (segunda en Alcobendas tras la subcampeona del mundo Alice Aprot) saldrán la alcarreña Ana Lozano (la gran revelación del fondo español este año), Nuria Lugueros, María José Pérez, Marta Pérez y Maitane Melero.

Después de obtener sendos podios el domingo pasado en Alcobendas, tanto Adel Mechaal como Trihas Gebre se fijaron el podio como objetivo individual en Samorin.

"Ya estaba bien en Atapuerca, pero entonces había terminado la temporada tarde y tenía mucha carga de entrenamiento. En Alcobendas me he encontrado ya más fresco. Ya tengo tres medallas europeas y mi objetivo en Samorin vuelve a ser el podio. Me dejaré la piel por conseguirlo", declaró a EFE tras llegar tercero en el cross de la Constitución.

Gebre, que el 22 de octubre batió en Valencia el récord de España de medio maratón con un tiempo de 1h09:57, justificó su salida en tromba en el primer kilómetro de Alcobendas: "Quería probar cómo estoy de cara al Europeo, donde lucharé por una medalla", afirmó la donostiarra de origen etíope.

En sub-23 Carlos Mayo estará acompañado por Yago Rojo, Gonzalo García, Sergio Paniagua, David Bascuñana y Mohamed Zarhouni, mientras que entre las chicas Celia Antón formará junto a Paula González, Lucía Álvarez, Claudia Estévez, Idaira Prieto y Carmela Cardama.

En sub-20, el equipo masculino lo encabeza Ignacio Fontes, el mejor español en Atapuerca y Alcobendas, y lo completan Miguel González, Tariku Novales (subcampeón de Europa de 5.000 metros), Ouassim Oumaiz, Annasse El Hamdouini y Marío García.

La madrileña Lucía Rodríguez lidera el conjunto femenino sub-20, que completan Carla Gallardo, Marta García, Cristina Ruiz, Andrea Romero e Isabel Barreiro.

La novedad este año será la inclusión en el programa de competición del relevo mixto, ya estrenada en los últimos Mundiales de cross, en Kampala. Los equipos están formados por dos atletas masculinos y dos femeninos que darán cada uno una vuelta al circuito con la peculiaridad que el orden de los relevistas se establece a criterio de cada Federación, por lo que la estrategia juega un papel muy importante en el desenlace.

La prueba de selección para este cuarteto se celebró en la prueba de cross corto disputada en Soria y el equipo español estará formado por Solange Pereira, campeona de España de 1.500 y múltiple campeona de la milla, Víctor Ruiz, vigente campeón de España de la milla, la campeona de España de 800 metros Esther Guerrero y el mediofondista Jesús Gómez.

Los Europeos de cross se disputarán en un circuito dispuesto en el hipódromo de Samorin, con una vuelta larga de 1.500 metros y una corta de 450 metros. En cada vuelta larga habrá obstáculos naturales y artificiales que incluyen tres barreras, pequeñas colinas, un salto de agua y una zona de arena.

La competición arrancará a las 9:00 horas con la carrera sub20 femenina sobre 4.180 m y continuará a las 9:25 con la Sub20 masculina (6.280), a las 9:55 la Sub23 femenina (6.280), a las 10:35 la Sub23 masculina (8.230), a las 11:15 la sénior femenina (8.230), a las 11:55 la sénior masculina (10.180) y a las 13:10 el relevo mixto sobre 6.280 metros (cuatro vueltas al circuito).